اولین موزه آتش نشانی شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجید عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: اولین موزه آتش نشانی شیراز برای بازدید عموم مردم با اهداف آموزشی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: بخش اول این موزه شامل ابزار و ادوات قدیم و جدید آتش نشانی به همراه تصویرهای قدیمی مربوط به حدود 30 تا 40 سال قبل است و در بخش دوم عوامل و بقایای حریق و حوادث برای بازدید عموم تهیه شده است.

معاون فرهنگی شهردار شیراز تاکید کرد: بازدید از این موزه رایگان بوده و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت هشت صبح تا 12 ظهر به محل فرهنگسرای غدیر واقع در میدان دفاع مقدس، بوستان شکوفه مراجعه کنند.

عباسی در ادامه سخنان خود به گسترش فعالیتهای شهروندی نیز اشاره کرد و گفت: لزوم گسترش فضاهای ایمن و تعمیق فرهنگ ایمنی در سطح شهر، برنامه های اصولی همچون آموزش شهروندان را نیاز دارد که این مهم در یک طرح ریزی مناسب باهمکاری سازمان آتش نشانی در فرهنگسرای غدیر اجرا خواهد شد.