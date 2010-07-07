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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

با حضور 8 ایرانی/

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا پنجشنبه آغاز می‏شود

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا پنجشنبه آغاز می‏شود

رقابت‏های شمشیربازی قهرمانی آسیا با حضور نمایندگان کشورمان و دیگر کشورهای قاره از فردا در سئول پایتخت کره‎جنوبی آغاز می‏شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا به مدت 6 روز و در دو بخش مردان و زنان پیگیری خواهد شد.

پرویز درویشی، مجتبی عابدینی، امین قربانی و حمیدرضا طاهرخانی نمایندگان کشورمان در رقابت‎های اسلحه سابر این مسابقات هستند. ضمن اینکه مهسا پور رحمتی، اعظم بختی، وحیده نادعلی و عطیه شفعی شمشیربازان زن کشورمان در اسلحه اپه هستند که به محل برگزاری این دوره از رقابت‏های قهرمانی آسیا اعزام شده اند.

در روز نخست مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا فردا پنجشنبه نمایندگان اسلحه سابر مردان به میدان خواهند رفت. شمشیربازان اسلحه اپه زنان کشورمان روز جمعه مقابل حریفان آسیایی خود قرار می‏گیرند.

کد مطلب 1113914

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