به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا به مدت 6 روز و در دو بخش مردان و زنان پیگیری خواهد شد.
پرویز درویشی، مجتبی عابدینی، امین قربانی و حمیدرضا طاهرخانی نمایندگان کشورمان در رقابتهای اسلحه سابر این مسابقات هستند. ضمن اینکه مهسا پور رحمتی، اعظم بختی، وحیده نادعلی و عطیه شفعی شمشیربازان زن کشورمان در اسلحه اپه هستند که به محل برگزاری این دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا اعزام شده اند.
در روز نخست مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا فردا پنجشنبه نمایندگان اسلحه سابر مردان به میدان خواهند رفت. شمشیربازان اسلحه اپه زنان کشورمان روز جمعه مقابل حریفان آسیایی خود قرار میگیرند.
نظر شما