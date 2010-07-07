اجرای پروژه تونل تاسیسات انرژی در مشهد برای نخستین بار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد میر شفیعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تونل انرژی در بافت پیرامون اطراف حرم مطهر رضوی و به طول 13 کیلومتر اجرا می شود.

سخنگوی سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی گفت: در حال حاضر 2.5 کیلومتر از این تونل اجرا شده است که این بخش در قسمت شارستان رضوی واقع شده است.

میرشفیعی طول اجرای پروژه تونل تاسیسات انرژی را یک هزار و 200 متر عنوان کرد و افزود: 600 متر در لاین سمت راست و 600 متر دیگر در لاین سمت چپ در حال آماده سازی است.

وی با بیان اینکه در اجرای پروژه تونل از لوله های فایبر گلاس استفاده شده است، تصریح کرد: این تونل تا هشت ریشتر در مقابل زلزله مقاوم است.

وی با اشاره به اینکه تونل تاسیسات انرژی در چهار قطاع انجام می شود، گفت: قطاع یک حد فاصل خیابان امیر تا شیرازی به طول یک هزار و 600 متر اجرا می شود.

میر شفیعی ادامه داد: قطاع دوم حد فاصل خیابان شیرازی تا طبرسی به طول سه هزار و 100 متر، قطاع سوم حد فاصل طبرسی تا نواب صفوی به طول سه هزار و 200 متر و قطاع چهارم حد فاصل خیابان نواب تا بازار رضا (ع) به طول دو هزار و 60 متر اجرا می شود.

وی تاکید کرد: همچنین مسیر شارستان به طول چهار کیلومتر به عنوان یکی از شاهراه های اصلی در دسترسی زائران به حرم مطهر رضوی کمک زیادی خواهد کرد.

وی مراقبت از منابع انتقال انرژی را هدف اصلی اجرای پروژه تونل تاسیسات انرژی عنوان کرد.