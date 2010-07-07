به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اکلشیا، به دنبال مطرح کردن ایده جایگزین کردن برخی قوانین از سوی نیک کلگ معاون نخست وزیر بریتانیا در پایگاه اینترنتی خود برای مطلع شدن از دیدگاه مردم درباره قوانینی که باید تغییر کنند، بسیاری خواستار خاتمه نیایش اجباری دین مسیحیت در مدارس دولتی شدند.

جولیان هاپرت نماینده پارلمانی لیبرال دموکرات کیمبریج اخیراً در درخواستی از دولت خواسته بود التزامات نیایش اجباری در مدارس را لغو کرده تا مدارس آن نوع گردهمایی‌های آموزشی داشته باشند که همه دانش آموزان را دربربگیرد.

بسیاری از گروههای فعال اجتماعی چون ائتلاف هماهنگ برای مدارس شمول‌گرا، انجمن اومانیستهای بریتانیا و سایر گروهها با پیشینه‌های مختلف استدلال کره‌اند که مدارسی که با بودجه دولت اداره می‌شوند باید بر فعالیتهای شمولگرایانه تمرکز کنند تا اینکه دانش‌آموزان را وادار به شرکت در آن نوع مراسم نیایشی کنند که صرفاً آداب دینی یک دین را مدنظر دارد.

این قانون مصوب سال 1944 است و تأکید کرده است که تمام مدارس دولتی باید نیایش جمعی روزانه را برای تمام دانش‌آموزان برگزار کنند. در مدارس دینی که بودجه دولتی ندارند نیایش روزانه با دین یا مذهب مدرسه که اکثریت دانش آموزان پیرو آن هستند هماهنگ هستند.

شرایط کنونی بدین معنا است که تمام دانش آموزان مدرسه از نظر قانونی موظف هستند در نیایش روزانه مدرسه که معمولاً مسیحی است، بدون توجه به اعتقادات دینی خود شرکت کنند، اگرچه فرصتهایی برای عدم شرکت در این نیایش روزانه نیز فراهم شده که معمولاً با درخواست والدین اجرایی می‌شود که این امر موجب می‌شود بدون مطرح کردن این درخواست، حق دانش آموزان مبنی بر آزادی دین و اعتقاد نقض شود.