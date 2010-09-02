جزئیات پذیرش در حوزه های علمیه منطقه 1/ 400 دانشگاهی داوطلب تحصیل در حوزه

معاونت امور محتوایی در مناطق استانی حوزه های علمیه خواهران، مدیریت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی حوزه های علمیه خواهران را برعهده دارد. تنوع و تکثر فعالیتها در معاونت محتوایی در مجموعه کلانشهر تهران و سمنان مسئولیتی است که فاطمه ازغندی بر عهده دارد و در این گفتگو جزئیات فعالیت این معاونت را تشریح می کند.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: خانم ازغندی؛ قبل از هر چیز جایگاه معاونت امور محتوایی را توضیح دهید.

- معاون امور محتوایی در مناطق استانی حوزه های علمیه خواهران: مدیریت منطقه یک حوزه های علمیه خواهران شامل دو معاونت امور محتوایی و معاونت پشتیبانی که کلیه امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مدارس و حوزه های علمیه در منطقه یک را تحت پوشش دارد می شود. منطقه یک شامل کلیه حوزه های علمیه خواهران در استان تهران و سمنان می شود.

* چند حوزه علمیه خواهران تحت پوشش مدیریت منطقه یک هستند؟

- 45 حوزه در مقطع سطح 2 (کارشناسی) و 8 حوزه در رشته های تخصصی (کارشناسی ارشد).

* درباره فعالیتهای معاونت امور محتوایی توضیح می دهید؟

- معاونت محتوایی سه بخش امور آموزشی، امور پژوهشی و امور مربوط به اساتید حوزه های علمیه خواهران را هدایت می کند. طبق چارت تشکیلاتی سازمان، برنامه های فرهنگی هم زیر نظر معاونت محتوایی است اما با توجه به گستردگی فعالیت های آموزشی و فرهنگی برای سازماندهی بهتر امور و با موافقت مرکز، در این مدیریت یک معاونت مستقل تحت عنوان معاونت فرهنگی تشکیل شده که مسائل فرهنگی مدارس و منطقه را پوشش می دهد.

* درباره فعالیتهای آموزشی بفرمایید.

- فعالیتهای آموزشی در سه محور انجام می شود. پذیرش، امتحانات، امور فارغ التحصیلان. براساس ابلاغیه شورای عالی حوزه های علمیه، حوزه های علمیه خواهران در دو نظام آموزشی و در دو مقطع پذیرش دارند. نظام آموزشی سطح 2(کارشناسی) و سطح 3 (کارشناسی ارشد) و پذیرش داوطلب نیز از دو مقطع دیپلم و سیکل صورت می گیرد. بیشتر حوزه های علمیه خواهران از مقطع دیپلم پذیرش دارند و در منطقه یک، 2 حوزه علمیه نیز از مقطع سیکل داوطلب می پذیرند. شرایط و ضوابط پذیرش حوزه ها هر سال از طریق دفترچه های پذیرش حوزه های علمیه خواهران اعلام می شود. زمان پذیرش هم بهمن ماه هر سال است که شرایط ثبت نام، موارد آزمون، زمان آزمون، اطلاعات مدارس علمیه کشور، نظام های آموزشی، شرایط داوطلبان و سایر اطلاعات به شکل کامل و جامع در دفترچه های پذیرش عنوان شده و داوطلبان می توانند با مطالعه آن تمام اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند یا به سایت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران www.whc.ir مراجعه کنند.

* نحوه پذیرش در حوزه های علمیه خواهران به چه شکل است؟ کسانی که علاقمند به تحصیل در حوزه هستند چطور باید وارد حوزه شوند؟

- حوزه علمیه خواهران هر سال اردیبهشت ماه آزمون ورودی برگزار می کند اما قبل از آن داوطلبان باید برای شرکت در آزمون ثبت نام کنند. برای ثبت نام، داوطلب به حوزه های علمیه مراجعه و دفترچه ثبت نام را تهیه و مطالعه می کند یا می تواند از طریق سایت مرکز به صورت اینترنتی ثبت نام کند. بعد از آزمون کتبی از داوطلبان مصاحبه حضوری نیز به عمل می آید و نتایج و اسامی نهایی پذیرفته شدگان از طریق مرکز مدیریت اعلام می شود.

* شما آماری از داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی امسال دارید؟

- امسال نزدیک به 3200 نفر در مقطع سطح 2 در منطقه یک (استان تهران و سمنان) ثبت نام داشتیم که نزدیک به 400 نفر از این داوطلبان دارای مدرک کارشناسی از مراکز آموزش عالی کشور بودند. در رشته های تخصصی هم نزدیک به هزار نفر برای شرکت در آزمون ثبت نام کردند. البته فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی در مقطع کارشناسی و حافظان کل قرآن کریم یا نهج البلاغه از شرکت در آزمون ورودی معاف بودند و تنها باید در مصاحبه حضوری شرکت کنند.

* امتحانات و امور اساتید به عهده این معاونت است. در این باره نیز توضیح می دهید؟

- در زمینه امتحانات، برگزاری آزمونهای ورودی در هر دو مقطع سطح 2 و 3 (کارشناسی و کارشناسی ارشد) و آزمونهای دوره های بازپذیری، برگزاری آزمونهای نیمسال و پایان سال، رسیدگی به درخواست های انتقالی طلاب، تمدید سنوات تحصیلی، تشکیل کمیسیون های امور خاص برای طلاب، برگزاری المپیادهای علمی طلاب در مرحله منطقه ای، برگزاری آزمونهای دوره های مجازی (غیر حضوری) در رشته های تخصصی مربوط به معاونت امور محتوایی است. در امور اساتید هم برگزاری دوره های ضمن خدمت حضوری و غیرحضوری در زمینه آموزشی و مهارتی، ارزیابی اساتید، معرفی استاد به مدارسی که در تامین استاد برای ارائه دروس دچار مشکل می شوند، برگزاری دوره برای اساتید راهنمای پایان نامه و برگزاری اجلاس اساتید به خصوص در رشته های تخصصی سطح 3 (کارشناسی ارشد) به عهده این معاونت است.