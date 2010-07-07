حجت الاسلامرمضانعلی معتمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره شعر جوانان مسجد افزود: این جشنواره به همت دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان و با همکاری کانون فرهنگی هنری والفجر (کانون تخصصی شعر و ادبیات استان اصفهان) برگزار خواهد شد.
وی افزود: این جشنواره با موضوعات انتظار فرج، ولایتمداری، بصیرت دینی، نماز، امید به آینده، همت و کار مضاعف و آیینی برگزارخواهد شد.
معتمدی با اشاره به اینکه کلیه این آثار باید با محوریت مسجد و جوان باشد، افزود: هر شاعر فرصت دارد فرصت دارد تا 30 تیرماه سال جاری سه اثر خود را به صورت تایپ شده بر روی لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره واقع در اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان عاشقآباد، مقابل مسجد قدس، کانون فرهنگی هنری والفجر و یا از طریق پست الکترونیک Kanoon.valfajr@live.com ارسال نماید.
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