حجت الاسلامرمضانعلی معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره شعر جوانان مسجد افزود: این جشنواره به همت دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان و با همکاری کانون فرهنگی هنری والفجر (کانون تخصصی شعر و ادبیات استان اصفهان) برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره با موضوعات انتظار فرج، ولایت‌مداری، بصیرت دینی، نماز، امید به آینده، همت و کار مضاعف و آیینی برگزارخواهد شد.