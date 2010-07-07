پیگیری قضایی در مورد تخریب کنندگان اموال جهاددانشگاهی کرمانشاه صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمانشاه با اعلام این موضوع تاکید کرده است با توجه به همکاری های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه رازی و همچنین لزوم حفظ آرامش در محیط دانشگاه از هر گونه عکس العمل در مورد تخریب کنندگان بخشی از فضای تحقیقاتی خود خودداری نموده و تنها در مراجع ذیصلاح قضایی پیگیر موضوع می باشد.

روابط عمومی این نهاد اعلام کرده تاکنون از سوی مجموعه مدیریتی دانشگاه رازی هیچ گونه توضیحی در این خصوص اظهار نگردیده است.

در معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی کرمانشاه سه گروه پژوهشی شیمی، جامعه شناسی و هیدرولیک و منابع آب، سه مرکز مطالعات و تحقیقات توسعه استان، تحقیقات و خدمات فنی و مهندسی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی و سه تیم تحقیقاتی شیمی گیاهی، شیمی آلی و معدنی و نانو فناوری مشغول فعالیت می باشند.

چندی پیش به فضای پژوهشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه توسط برخی افراد حمله شد و در پی آن خسارات قابل توجهی به این بخش وارد آمد.