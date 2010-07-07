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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

پیگیری قضایی در مورد تخریب کنندگان اموال جهاددانشگاهی کرمانشاه صورت می گیرد

پیگیری قضایی در مورد تخریب کنندگان اموال جهاددانشگاهی کرمانشاه صورت می گیرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در پی تخریب و وارد آمدن خسارات جدی به فضای پژوهشی جهاددانشگاهی کرمانشاه در مجموعه پردیس دانشگاه رازی از سوی برخی افراد، روابط عمومی این نهاد اعلام کرد که پیگیری حقوقی در مورد عوامل این اقدام در مراجع قضایی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمانشاه با اعلام این موضوع تاکید کرده است با توجه به همکاری های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه رازی و همچنین لزوم حفظ آرامش در محیط دانشگاه از هر گونه عکس العمل در مورد تخریب کنندگان بخشی از فضای تحقیقاتی خود خودداری نموده و تنها در مراجع ذیصلاح قضایی پیگیر موضوع می باشد.

روابط عمومی این نهاد اعلام کرده تاکنون از سوی مجموعه مدیریتی دانشگاه رازی هیچ گونه توضیحی در این خصوص اظهار نگردیده است.

در معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی کرمانشاه سه گروه پژوهشی شیمی، جامعه شناسی و هیدرولیک و منابع آب، سه مرکز مطالعات و تحقیقات توسعه استان، تحقیقات و خدمات فنی و مهندسی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی و سه تیم تحقیقاتی شیمی گیاهی، شیمی آلی و معدنی و نانو فناوری مشغول فعالیت می باشند.

چندی پیش به فضای پژوهشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه توسط برخی افراد حمله شد و در پی آن خسارات قابل توجهی به این بخش وارد آمد.

کد مطلب 1113922

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