30 هتل و مهمانپذیر در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی مومنی پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: با توجه به فرارسیدن ایام تابستان و حضور مسافران و گردشگران با تقسیم نظارت ها در شهرستانهای این استان نظارتها و بازرسی ها را افزایش داده و نسبت به خدمات دهی مطلوب اقدام شده است.

معاون گردشگری اداره کل با اشاره به اینکه روسای ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای شهرستانی فرمانداران هستند، افزود: با توجه به اهمیت اطلاع رسانی و راهنمایی مسافران و گردشگران در تابستان، با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه ها و استفاده ازامکانات آنها و همکاری فرمانداری ها، اقدامات لازم در خصوص نظارت و اطلاع رسانی به عمل آمده است.

وی ادامه داد: در این راستا ضمن نصب پارچه های خیرمقدم در اماکن تفریحی، جهت خدمات رسانی بهتر، امکانات رفاهی و خدماتی نیز در تفرجگاه ها و اماکن تاریخی و باستانی این استان فراهم آمده است.

مومنی ضمن اشاره به حمایت از تشکلهای غیردولتی، تصریح کرد: خدمات دهیNGO ها و تشکلهای خصوصی و استقرار آنها در کمپهای اطلاع رسانی در مبادی ورودی و خروجی شهرستانها از اقدامات دیگری است که به خدمت رسانی مطلوب کمک می کند.

وی همچنین به آمارگیری میزان ورود و خروج مسافران و میزان اقامت آنها در ایام تابستان در گلستان اشاره داشت و گفت: این آمارها هر15 روز یکبار اعلام می شود.