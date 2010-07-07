به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال استقلال که برای برپایی اردوی تدارکاتی راهی سرعین اردبیل شده اند، صبح امروز چهارشنبه اولین جلسه تمرینی خود را برگزار کردند. در این تمرین که از ساعت 10 صبح شروع شد، بازیکنان با دویدن دور زمین استارت زدند و بقیه زمان تمرین را که حدود 60 دقیقه بود، با کارهای کششی، سرعتی و استقامتی پشت سر گذاشتند.

بنا به درخواست پرویز مظلومی، تماشاگران در روزهای ابتدایی اردو اجازه ورود به کمپ تیم فوتبال استقلال را ندارند و پس از گذشت چند روز می‌توانند جریان تمرین را از نزدیک تماشا کنند.

فرهاد مجیدی یکی از غایبان بزرگ تمرین بود. وی که این روزها مشغول فیزیوتراپی است، تیمش را در این اردو همراهی نکرده و در صورت رفع کامل مصدومیتش در تهران به تیم اضافه می شود.

محمد محمدی که از زمان بازگشت به تمرینات به صورت اختصاصی کار می کرد، امروز صبح در تمرینات گروهی حضور پیدا کرد. آرش برهانی دیگر بازیکن استقلال که از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی جزئی شده بود، با نظر پزشک تیم تمرین کرد.

دوسانتوس مهاجم جدید آبی پوشان که برای ثبت قراردادش در هیئت فوتبال به اردبیل نرفته بود، از بعدازظهر امروز به اردوی تیم اضافه می شود و تمریناتش را دنبال می کند. ایمان مبعلی یکی از ملی پوشان استقلال نیز که برای دریافت تسویه حساب از باشگاه سابقش به امارات رفته از دیگر غایبان تمرین بود.

شرایط آب و هوایی در اردبیل طوری است که تمامی بازیکنان با شادابی و رضایت کامل تمریناتشان را دنبال می کنند. آنها که از تمرین در هوای گرم تهران خسته شده بودند، با رضایت کامل در سرعین تمرین می کنند.

آبی پوشان طبق برنامه ارائه شده از سوی پرویز مظلومی در این مدت پرفشار و در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمریناتشان را پیگیری می کنند.