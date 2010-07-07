افت ولتاژ دلیل اختلالات در شبکه برق کرمان است

منصور شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان خواستار رعایت الگوی صحیح مصرف برق توسط مردم در راستای جلوگیری از بروز خاموشی شد.

وی ادامه داد: با گرم شدن هوا و همچنین افزایش درجه حرارت دما در سال جاری نسبت به سال گذشته میزان مصرف برق به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی افزایش یافته است و در ضمن موجب افزایش مصرف انرژی و کاهش بازدهی ترانسهای توزیع برق شده است.

شجاعی خاطرنشان کرد: مردم باید به ویژه در زمان اوج مصرف برق نسبت به استفاده بهینه از انرژی اقدام کنند.

وی در خصوص خاموشی در کرمان گفت: با توجه به اینکه الگوی مصرف برق توسط مردم در مناطق مختلف قابل پیش بینی نیست برنامه های خاموشی احتمالی بر اساس احتمالات تنظیم شده است.

وی همچنین در خصوص بروز برخی اختلالات در شبکه توزیع برق کرمان نیز گفت: اختلالات به دلیل افت ولتاژ برق روی می دهد و در صورت بروز این مشکل مردم می توانند با مرکز 121 تماس بگیرند.