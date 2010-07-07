نمایشگاه صنایع دستی در برج قابوس دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس اداره میراث فرهنگی گنبد کاووس پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه تا پایان شهریور ماه پذیرای مسافران وگردشگران است.

قدرت شاکری اظهار داشت: با ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی در بلندترین برج آجری جهان و امام زاده یحیی ابن زید در گنبد قابوس، زمینه خدمت رسانی مناسب مهیا شد.



رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان گنبد کاووس گفت: درراستای خدمت رسانی مطلوب به مسافران وگردشگران درایام تابستان، 20 اتاق در امام زاده یحیی این زید تجهیز و ساماندهی شده وامکانات رفاهی دراین امام زاده و مکان تاریخی فراهم آمده است.



دبیر ستاد تسهیلات سفرهای گنبد کاووس ادامه داد: با همکاری اداره ارشاد اسلامی این شهرستان، درروز های پنج شنبه وجمعه درمحوطه این مکان تاریخی اقوام مختلف استان به اجرای زنده موسیقی می پردازند.



وی تصریح کرد: چادر های هلال احمر نیز در محوطه برج قابوس جهت رفاه حال مسافران برپاشده و با برپایی مسابقات نقاشی وموسیقی دراین مکان به جذب بیشتر گردشگر در ایام تابستان اقدام شده است.



وی یادآور شد: کیوسک های راهنمایی مسافران درورودی های این شهرستان دایر شده و نظارت بر تاسیسات گردشگری این شهرستان نیز وجود دارد.



شاکری اظهار امیدواری کرد: با همکاری سایر ادارات این شهرستان، خدمات مطلوب وشایسته ای به مسافران و گردشگران این استان ارائه شود.



برج قابوس بنایی تاریخی از سده چهارم هجری است که در گنبد کاووس، قرار دارد. سبک معماری بنا شیوه رازی است. این بنا که یکی از بلندترین بناهای آجری جهان به‌شمار می‌آید بر فراز تپه‌ای خاکی که قریب پانزده متر از سطح زمین بلندتر است قرار دارد.

این بنا در سال (۳۹۷ هجری قمری برابر با ۳۷۵ هجری خورشیدی) و در زمان سلطنت شمس المعالی قابوس بن وشمگیر و در شهر جرجان که پایتخت پادشاهان آن دیار بوده، بنا شده ‌است.



مقبره امام زاده یحیی ابن زید در قسمت غربی شهر گنبد کاووس واقع شده است. این بنا از معروفترین بناهای متبرکه استان گلستان و از فرزندان امام زین العابدین که در زمان حکومت بنی امیه قیام نموده و درسال 120 ه.ق به قتل رسید. این امامزاده مورد توجه تمام اهالی از تشیع وتسنن می باشد. از بناهای قدیمی این بقعه محراب ایلخانی آن است که دارای تزئینات گچی با نقوش گیاهی هندسی آیاتی به خط کوفی است.