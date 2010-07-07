به گزارش خبرگزاری مهر اکبر اماملو، سرپرست روابط عمومی و مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان در گفتگو با پایگاه خبری حوزه هنری درباره اکران فیلم های کوتاه گفت: حوزه هنری زنجان با هدف ارج نهادن به صنعت سینما و ترویج و تشویق هنرمندان جوان عرصه تولید فیلم کوتاه و به مناسبت 21 شهریور ماه که روز ملی سینما نامگذاری شده، اقدام به اکران فیلم های کوتاه تولیدی هنرمندان استان کرده است.

وی افزود: طی فراخوان هنرهای تصویری حوزه هنری زنجان از علاقه مندان خواسته شده که فیلم های کوتاه تولیدی طی سال های 85 تا کنون را به این واحد تحویل دهند.

اماملو خاطرنشان کرد: تا کنون 15 فیلم کوتاه که توسط حوزه هنری زنجان تولید شده اند و همگی موضوعاتی مذهبی دارند، ولی در کل موضوع فیلم ها محدودیت موضوع نداشته و هنرمندان از این حیث آزاد هستند.

کلیه فیلم ها با حضور فیلم سازان از تاریخ 21 تا 25 شهریور ماه جاری در محل سالن فرهنگ و هنر شهید آوینی حوزه هنری زنجان برای عموم علاقه مندان اکران می شود.

