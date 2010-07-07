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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

اتفاقی شبیه به معجزه /

مربی تیم کاراته فولاد سپاهان از کما خارج شد / شاطرزاده به زندگی برگشت

مربی تیم کاراته فولاد سپاهان از کما خارج شد / شاطرزاده به زندگی برگشت

علی شاطرزاده که دو روز پیش در جریان تمرینات تیم کاراته فولاد مبارکه دچار سکته مغزی شده بود ساعاتی قبل از کما خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاطرزاده عصر شنبه در حین تمرین تیم کاراته فولاد سپاهان به ناگاه دچار عارضه مغزی شد و به کما می رود. پزشکان بیمارستان الزاهر (س) اصفهان پس از معاینات ابتدایی و بررسی شرایط وی، بازگشت مجدد علی به زندگی را تنها یک معجزه می دانستند که به لطف خدا این معجزه صبح امروز چهارشنبه رخ داد.

این مربی پرافتخار و خوشنام کاراته ایران در عین ناباوری از کما خارج شد اما متاسفانه کلیه های وی از کار افتاده و چشمانش نیز قدرت بینایی خود را از دست داده اند.

علی شاطرزاده که یکی از چهره های ماندگار کاراته ایران است دو فرزند پسر به نام های پارسا 2 ساله و یوسف 8 ساله دارد و پزشکان بسیار امیدوارند وی بتواند بزودی به شرایط زندگی برگردد.

این مربی پرافتخار کشورمان در تیم هایی چون نفت، فجر و فولاد مربیگری کرده و کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته است.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر سلامتی و بهبودی این مربی خوشنام ورزش ایران را از خداوند منان مسئلت دارد.

کد مطلب 1113937

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