مربی تیم کاراته فولاد سپاهان از کما خارج شد / شاطرزاده به زندگی برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاطرزاده عصر شنبه در حین تمرین تیم کاراته فولاد سپاهان به ناگاه دچار عارضه مغزی شد و به کما می رود. پزشکان بیمارستان الزاهر (س) اصفهان پس از معاینات ابتدایی و بررسی شرایط وی، بازگشت مجدد علی به زندگی را تنها یک معجزه می دانستند که به لطف خدا این معجزه صبح امروز چهارشنبه رخ داد.

این مربی پرافتخار و خوشنام کاراته ایران در عین ناباوری از کما خارج شد اما متاسفانه کلیه های وی از کار افتاده و چشمانش نیز قدرت بینایی خود را از دست داده اند.

علی شاطرزاده که یکی از چهره های ماندگار کاراته ایران است دو فرزند پسر به نام های پارسا 2 ساله و یوسف 8 ساله دارد و پزشکان بسیار امیدوارند وی بتواند بزودی به شرایط زندگی برگردد.

این مربی پرافتخار کشورمان در تیم هایی چون نفت، فجر و فولاد مربیگری کرده و کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته است.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر سلامتی و بهبودی این مربی خوشنام ورزش ایران را از خداوند منان مسئلت دارد.