ارزش دلاری صادرات گمرک همدان با کاهش 24 درصدی روبرو شد

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: صادرات کالا از گمرک همدان در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر تعداد اظهارنامه ، وزن و ارزش دلاری کالای صادراتی به ترتیب با 29 درصد کاهش، 13 درصد افزایش و 24 درصد کاهش روبرو بوده است.

وی از افزایش 116 درصدی واردات کالا به لحاظ تعداد اظهارنامه و افزایش 82 درصدی وزن کالا سخن گفت و افزود: ارزش دلاری کالاهای وارداتی نیز 54 درصد رشد داشته است.

شهبازی عمده کالاهایی صادراتی را آرد گندم، کیک و بیسکویت، چینی‌آلات بهداشتی، سالامبور گوسفندی، فرش دستباف و مجسمه ذکر کرد و با بیان اینکه این کالاها به کشورهای ایتالیا، آمریکا، آلمان، انگلستان، هلند، ترکیه، امارات، دانمارک، لهستان، مصر و اوکراین صادر شده است، اضافه کرد: عمده کالاهای وارداتی نیز شامل ماشین برداشت علوفه و متعلقات، دوربین دیجیتال، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم توالت فرنگی، لوازم آشپزخانه، کیف دستی، قطعات شیلنگ ترمز خوردرو است.