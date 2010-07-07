ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی هویت ملی در استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدرضا احمدیان پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح صدور شناسنامه مکانیزه گفت: با توجه جمعیت بیش از یک میلیون نفری بالای پانزده سال تعویض شناسنامه کل این افراد یک ونیم تا دوسال طول می کشد.

مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان با تآکید بر اینکه ثبت احوال در حال حاضر 90 درصد از فعالیتهای خود را به صورت مکانیزه انجام می دهد افزود: صدور شناسنامه مکانیزه یکی دیگر از گام های ثبت احوال استان در جهت اجرایی شدن دولت الکترونیک است.

وی با اشاره به اینکه این خدمات تنها در شهرستان بندرعباس قابل ارائه است، بیان کرد: برای ارائه خدمات در سایر شهرستانهای استان نیازمند اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال می باشد، چراکه با اجرای طرح در شهرستانها می توان ارائه خدمات را در حوزه های دیگر گسترش داد.

احمدیان اظهار داشت: در حال حاضر امکان فراخوان برای تمامی مردم در سطح استان فراهم نیست، اگر بخواهیم این خدمات را انجام دهیم نیازمند اعتبار دو میلیارد ریالی است و در صورت ارائه این خدمات به عنوان اولین استان در کشور محسوب خواهیم شد که می توانیم تمامی جمعیت استان را تحت پوشش خدمات صدور الکترونیکی شناسنامه های جدید کنیم.

وی بیان کرد: در مرحله اول و به دلیل کمبود امکانات شناسنامه های جدید برای درخواست شناسنامه های المثنی خواهد بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان اذعان داشت: در صورت محقق شدن صدور شناسنامه های جدید برای تمامی مردم می توانیم شناسنامه های جعلی را شناسایی و افراد خاطی را به مقامات قضایی معرفی کنیم، همچنین در قم دوم موارد زیادی از فوتی هایی که به دلایل مختلفی ثبت نشده از مشخص و از آمارجمعیتی استان کنار گذاشته خواهد شد.

تصویب مصوبه ایجاد زیرساختهای کارت ملی هوشمند الکترونیکی در هرمزگان

احمدیان افزود: با حمایتهای مسئولان و استاندار هرمزگان توانستیم در دوره سوم سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان هرمزگان به عنوان اولین استان در کشور مصوبه ایجاد زیرساختهای کارتهای ملی هوشمند را به تصویب برسانیم.

وی تصریح کرد: برای صدور کارتهای ملی هوشمند نیازمند راه اندازی و ایجاد 100 ایستگاه صدور کارتهای ملی هوشمند در سطح استان هستیم.

مهاجرت ها در آمار ثبت احوال هرمزگان ثبت می شود

احمدیان با اشاره به اینکه هرمزگان به عنوان یک استان مهاجر پذیر در کشور محسوب می شود، افزود: می توان به نوعی بیان کرد که هرمزگان جزو استانهایی است که واقعه مهاجرت در آن به عنوان پنجمین واقعه محسوب می شود و این امکان در ثبت احوال استان بوجود آمده است تا افرادی که از استانهای دیگر به هرمزگان مهاجرت می کنند بتوانند با مراجعه به این اداره کارت ملی جدید با کدپستی مختص استان دریافت کنند.

وی بیان کرد: با این اقدام می توان امار دقیق تر و صحیحی جهت برنامه ریزی در توسعه استان به مسئولان مربوطه ارائه کرد.

در این مراسم اولین شناسنامه الکترونیکی جدید در هرمزگان برای محمد پور پدر اولین شهید استان هرمزگان صادر شد.