پیکر خیر مدرسه ساز اردبیلی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در اربیل، مراسم تشییع پیکر این خیر مدرسه ساز با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار اردبیل، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، فرماندار و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.

همچنین در این مراسم جمع کثیر و بی شماری از مردم اردبیل و روستاهای اطراف این شهرستان و بویژه دانش آموزام مدارس اردبیل و نیز مدارسی که این خیر در روستاهای استان احداث کرده است، حضور داشتند.

نماز میت حسنعلی علیپور در مقابل مصلای اردبیل و توسط نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل برگزار و پس از تشییع بر دوش مردم تا میدان شریعتی به بهشت زهرای اردبیل منتقل و در قطعه مفاخر به خاک سپرده شد.

به گفته سرپرست اداره نوسازی و تجهیز مدارس استان، مراسم ترحیم و سوم آن مرحوم فردا بعد از ظهر با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در مسجد اعظم اردبیل برگزار خواهد شد.

حسنعلی علیپور خیر مدرسه‌ ساز اردبیلی در سال 1317 در روستای دیجویجین از توابع شهرستان اردبیل چشم به جهان گشود و روز دوشنبه به دلیل سکته مغزی در بیمارستان علوی اردبیل چشم از جهان فرو بست.

در حاشیه این مراسم رابطه ژیلا فیروزی سرپرست سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان در گفتگو با مهر اظهار داشت: حسنعلی علیپور خیر مدرسه ساز اردبیلی اولین خیری بود که نشان خورشید خیرین کشور را از دست رئیس جمهوری دریافت کرده است.

دولت لطفی افزود: این خیر مدرسه ساز بخش اعظمی از داراییهای خود را افزون بر کارهای خیریه و امور عام‌المنفعه به ساخت 73 مدرسه در قالب 269 کلاس درس در استان اردبیل اختصاص داده بود.

وی اضافه کرد: علاوه بر مدرسه سازی و انجام امور و فعالیتهای خیریه و امور عام‌المنفعه، ده ها مسجد، حمام، درمانگاه، غسالخانه و... در روستاهای استان احداث و مورد بهره برداری قرار داده است.

سرپرست سازمان نوسازی مدارس استان اردبیل خاطر نشان کرد: تکریم و تجلیل از این مرد نیکوکار وظیفه بسیار دشواری است که مسئولین استان باید در راستای نهضت مدرسه سازی و استمرار راه این خیر گام گامهای بزرگی بردارند.

