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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

در سه ماهه امسال؛

همدانی ها 22 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند

همدانی ها 22 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور مالیاتی استان همدان از جمع آوری 22 میلیارد تومان مالیات در سه ماه نخست امسال در همدان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسین حقیقی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان امور مالیاتی استان همدان اظهار داشت: 40 درصد هزینه ‌های دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود که این هزینه‌ها با توجه به اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرایی شدن بحث مالیات بر ارزش افزوده از سال 87 تأمین شده است.

حقیقی افزود: از آنجایی که در حال حاضر وضعیت استان همدان به سمت بخش کشاوری است بیش از 80 درصد از کارها و طرح‌هایی که در استان همدان اجرا می‌شود از درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی استان سعی در افزایش و رشد این مقدار را دارد تا مالیات‌ها بدون هیچگونه تنش و نارضایتی جمع ‌آوری شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت:مسئولان مالیاتی به صورت شبانه روز برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی حضور دارند تا افراد از پایه تخفیف مالیاتی که دولت تعیین کرده است، استفاده کنند.

حقیقی خاطرنشان کرد: مالیات بر اساس اسناد و مدارک از فعالان اقتصادی که تعداد آن‌ها در استان مشخص است دریافت می‌شود.

کد مطلب 1113944

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