همدانی ها 22 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسین حقیقی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان امور مالیاتی استان همدان اظهار داشت: 40 درصد هزینه های دولت از طریق مالیات تأمین میشود که این هزینهها با توجه به اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرایی شدن بحث مالیات بر ارزش افزوده از سال 87 تأمین شده است.
حقیقی افزود: از آنجایی که در حال حاضر وضعیت استان همدان به سمت بخش کشاوری است بیش از 80 درصد از کارها و طرحهایی که در استان همدان اجرا میشود از درآمدهای مالیاتی تأمین میشود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی استان سعی در افزایش و رشد این مقدار را دارد تا مالیاتها بدون هیچگونه تنش و نارضایتی جمع آوری شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت:مسئولان مالیاتی به صورت شبانه روز برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی حضور دارند تا افراد از پایه تخفیف مالیاتی که دولت تعیین کرده است، استفاده کنند.
حقیقی خاطرنشان کرد: مالیات بر اساس اسناد و مدارک از فعالان اقتصادی که تعداد آنها در استان مشخص است دریافت میشود.
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