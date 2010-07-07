همدانی ها 22 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسین حقیقی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان امور مالیاتی استان همدان اظهار داشت: 40 درصد هزینه ‌های دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود که این هزینه‌ها با توجه به اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرایی شدن بحث مالیات بر ارزش افزوده از سال 87 تأمین شده است.

حقیقی افزود: از آنجایی که در حال حاضر وضعیت استان همدان به سمت بخش کشاوری است بیش از 80 درصد از کارها و طرح‌هایی که در استان همدان اجرا می‌شود از درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی استان سعی در افزایش و رشد این مقدار را دارد تا مالیات‌ها بدون هیچگونه تنش و نارضایتی جمع ‌آوری شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت:مسئولان مالیاتی به صورت شبانه روز برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی حضور دارند تا افراد از پایه تخفیف مالیاتی که دولت تعیین کرده است، استفاده کنند.

حقیقی خاطرنشان کرد: مالیات بر اساس اسناد و مدارک از فعالان اقتصادی که تعداد آن‌ها در استان مشخص است دریافت می‌شود.