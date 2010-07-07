احداث جاده فاریاب - ارزوئیه با کمبود بودجه مواجه است

فرماندار کهنوج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اجرای طرحهای راهسازی در جنوب استان کرمان گفت: باید با توجه به محرومیت جنوب استان کرمان در خصوص راهسازی در جنوب کرمان همچون گذشته توجه ویژه صورت گیرد.

وی جاده و راه ارتباطی را بستر توسعه دانست و گفت: یکی از پروژه های راهسازی در جنوب استان کرمان که می تواند در رفع محرومیت چهار هزار خانوار تاثیر گذار باشد احداث راه ارتباطی فاریاب به ارزوئیه می باشد.

وی گفت: در صورت احداث این جاده چهار هزار خانوار روستایی از راه مناسب بهره مند می شوند و بخش فاریاب در کهنوج نیز از بن بست خارج می شود.

وی گفت: با احداث این راه فاریاب به شهرستان حجاجی آباد در استان هرمزگان و شهرستانهای بافت و سیرجان در کرمان متصل می شود.

وی از کمبود بودجه برای احداث این راه خبرداد و افزود: باید توجه ویژه در راستای اختصاص بودجه لازم به این طرح انجام شود.

وی گفت: احداث این راه از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان کرمان است که دو میلیارد ریال از محل دفتر مناطق محروم به این پروژه اختصاص یافته است.