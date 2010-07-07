داوران فوتبال بی طرف نیستند! / تاثیر تماشاچیان بر قضاوت ناعادلانه

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه استکهلم و سازمان CESifo با بازبینی تصاویر بازیهای تیمهای ایتالیایی در سال 2007 که تعدادی از آنها به دلایل امنیتی باید در ورزشگاههای خالی برگزار می شدند بر روی احتمال تاثیر حضور جمعیت در ورزشگاهها بر قضاوت داوران مطالعه کردند.

محققان در نهایت شگفتی دریافتند تیمهای میزبان در بازیهایی که تماشاچیان در آن حضور دارند در مقایسه با بازیهای بدون تماشاچی بیشتر مورد توجه داوران قرار داشته و داورهای ایتالیایی خطاهای بیشتری را برای این تیمها به ثبت می رسانند.

مقایسه بازیهای بدون تماشاچی و مسابقاتی که با حضور تماشاچیان برگزار شده بود نشان دادند داورها در 842 بازی حرفه ای که 21 مسابقه از آن در ورزشگاههای خالی انجام شده بود تعداد زیادی کارت زرد و قرمز به بازیکنان نشان داده و تعداد زیادی خطای پنالتی به ثبت رسانده بودند.

آمار قابل توجهی نشان می دهد داوران طی هر بازی در ورزشگاه خالی نسبت به بازیهایی که تماشاچیان در ورزشگاهها شاهد آن هستند برای تیمهای میهمان سه خطا کمتر می گیرند و به هر دو تیم به ویژه به تیم میهمان کارتهای زرد و قرمز کمتری می دهند. این در حالی است که شوتهای منجر به گل بازیکنان، دقت پاسها و میزان مالکیت توپ میان فوتبالیستها در ورزشگاه خالی تغییری پیدا نکرده بود.

بر اساس گزارش یو اس ای تودی، محققان می گویند همه انتظار دارند داور فوتبال بی طرف باشد اما این مطالعه جدید نشان داده دست کم داوران ایتالیایی رفتارهای خود را نسبت به حضور یا عدم حضور تماشاچیان در میدان بازی تغییر می دهند. این نشانه گواهی بر این ایده است که افرد تحت فشار اجتماعی رفتارهای خود را تغییر می دهند و انجام مطالعات مشابه بر روی بازیکنان خانگی یا خارجی نشان داد در واقع این داوران هستند که در شرایط مختلف رفتار و عملکرد خود را تغییر می دهند زیرا فشار هیاهوی ورزشگاهها هیچ تاثیری بر عملکرد بازیکنان از خود نشان نمی دهد.