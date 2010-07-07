تشکیل کارگروه مشترک اصناف با ستاد مبارزه با قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار وحید ابویی امروز در اجلاس نمایندگان دور سوم شورای اصناف کشور گفت: قاچاق زمانی صورت می گیرد که در گردش کالاهای داخلی، کشور دچار مشکل شود. بنابراین مبارزه با قاچاق یک امر واجب است که مبارزه با آن بر همه افراد واجب است.

معاون پیشگیری و هماهنگی و امور استانهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بر همین اساس، اصناف باید در مبارزه با قاچاق فعال شوند و بر همین اساس، پیشنهاد می شود که کارگروه مشترک میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای اصناف کشور تشکیل شود.

وی تصریح کرد: دستیابی به اقتصاد سالم، بدون حرکت مردم و اصناف کشور به نتیجه نمی رسد. ضمن اینکه باید به موضوع قاچاق از دید شرعی نگاه کرد. مبادله خرید و فروش قاچاق، حرام قطعی است.