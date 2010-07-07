  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۱

سردار ابویی خواستار شد:

تشکیل کارگروه مشترک اصناف با ستاد مبارزه با قاچاق

تشکیل کارگروه مشترک اصناف با ستاد مبارزه با قاچاق

معاون پیشگیری، هماهنگی و امور استانهای ستاد مبارزه با قاچاق خواستار تشکیل کارگروه مشترک اصناف با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار وحید ابویی امروز در اجلاس نمایندگان دور سوم شورای اصناف کشور گفت: قاچاق زمانی صورت می گیرد که در گردش کالاهای داخلی، کشور دچار مشکل شود. بنابراین مبارزه با قاچاق یک امر واجب است که مبارزه با آن بر همه افراد واجب است.

معاون پیشگیری و هماهنگی و امور استانهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بر همین اساس، اصناف باید در مبارزه با قاچاق فعال شوند و بر همین اساس، پیشنهاد می شود که کارگروه مشترک میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای اصناف کشور تشکیل شود.

وی تصریح کرد: دستیابی به اقتصاد سالم، بدون حرکت مردم و اصناف کشور به نتیجه نمی رسد. ضمن اینکه باید به موضوع قاچاق از دید شرعی نگاه کرد. مبادله خرید و فروش قاچاق، حرام قطعی است.

کد مطلب 1113950

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها