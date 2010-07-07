نخستین جشنواره گل کاکتوس کشور در کرج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ دبیر این جشنواره ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار جشنواره کاکتوس در جمع خبرنگاران گفت: دو هزار و 700 گونه گل کاکتوس تولید داخل کشور و جهان در این جشنواره به نمایش گذاشته شده است.

عباس فتاحیان ادامه داد: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی کرج و استان البرز به عنوان پایتخت کشاورزی ایران و جاذبه های گردشگری و کشاورزی منطقه است.

وی خاطر نشان کرد: این گل ها به همت یک پژوهشگر و هنرمند کرجی جمع آوری شده است.

فتاحیان بیان داشت: آموزش، نگهداری انواع گلها و گیاهان، کارآفرینی با هزینه کم از جمله آموزش هایی است که توسط کارشناسان در این جشنواره به علاقمندان ارائه داده می شود.

وی افزود: جشنواره گل کاکتوس با همکاری مدیریت اجتماعی شهرداری کرج، موزه تاریخ شهر کرج و شرکت کاکتو کاووس از تاریخ امروز به مدت یک هفته از ساعت 8صبح تا 22شب برای بازدید علاقه مندان دایر است.

باغ کاکتوس در ابتدای جاده کرج - چالوس روستای حصار برای بازدید عموم دایر است.