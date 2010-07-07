شاهرخ دستورتبار مجری طرح این فیلم سینمایی در تماس با خبرگزاری مهر درباره این پروژه به خبرنگار مهر گفت:با مهناز افشار برای بازی در این فیلم سینمایی "خانه پدری" مذاکره کردهایم اما هنوز قراردادی امضا نشده است ،چراکه زمان دقیق فیلمبرداری به دلیل کمبود دوربین مورد نظر مشخص نیست .در زمانی هم که ما دوربین در اختیار داشته باشیم ،شاید برخی عوامل تعهدات دیگری داشته باشند.اما به زودی فهرست بازیگران این فیلم کامل میشود.
مهدی هاشمی، فاطمه معتمدآریا، ناصر هاشمی، مهران رجبی بازیگران این فیلم هستند و مذاکرههایی برای حضور شهاب حسینی شده اما او قرارداد بازی در پروژهای را دارد و احتمال این که بتواند در این فیلم با عیاری همکاری کند ضعیف است.
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