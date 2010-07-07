فاصله اقتصاد کشور با سند چشم انداز توسعه بسیار زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس تاجبخش پیش از ظهر چهارشنبه در سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود:‌ بر اساس سند چشم انداز بیست ساله کشور قرار است که ایران به عنوان قدرت اقتصادی برتر منطقه شناخته شود و این مهم نیازمند رشد اقتصادی سالانه هشت تا هشت و نیم درصد است.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته نه تنها چنین رشد اقتصادی را شاهد نبوده بلکه از رشد6،2 درصد به2،2 درصد در سال گذشته رسیده‌ایم.

تاجبخش با اشاره به سخنان رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص واگذاری 107 شرکت به بخش خصوصی گفت: طبق این گزارش 70 شرکت دولتی کم حجم به بخش خصوصی و 37 شرکت بزرگ به بخش شبه دولتی واگذار شد.

وی رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه را در گرو فضای نشاط آور همراه با رشد اقتصادی در کشور دانست و افزود: در رکود اقتصادی بی‌سابقه کنونی نمی‌توان قدرت اقتصادی منطقه شد.

تاجبخش با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن‌نیازمند تحلیل و بررسی کارشناسی است گفت: کاهش نرخ تورم بر اساس کاهش تولید و رکود اقتصادی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.

وی فشار مضاعف دولت در بخش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود اقتصادی و کم رونقی اقتصاد را قابل توجه دانست و گفت: تاخیر در ثبت نام شرکتها دربخش مالیات بر ارزش افزوده با جرایم سنگین روبرو می‌شوند.

در بخش دیگری از این جلسه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تشکلهای اقتصادی به جای پیگیری مشکلات متعدد باید بر یک مشکل تمرکز کنند.

محمود اسلامیان ادامه داد: ‌تشکلهای خصوصی عمده توان خود را صرف موضوعات متعدد در حوزه‌های مختلف می‌کنند و به هدف مشخصی نمی‌رسند.

وی تصریح کرد: تعدیل نرخ ارز، تورم، تعدیل نرخ بهره بانکی، مشکلات صادرات و بسیاری موضوعات مختلف توان این تشکلها را هدر می‌دهد در حالی که با تمرکز بر یک موضوع می‌توان نتیجه مناسبی گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی گفت: باید با توجه به بازخورد واگذاری شرکت‌ها، قانونگذار با اضافه کردن تبصره‌ایی از ورود شرکت‌های شبه دولتی و یا شرکتهایی که عزل و نصب آن با دولت است به بورس جلوگیری می‌کرد.

اجرای مصوبات قانونی در بخش‌های زیر دستی با مشکل مواجه است

همچنین دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: در بخش بالا دستی اقتصاد مشکلی برای واحدهای تولیدی نیست ولی در بخش زیر دستی اجرای مصوبات قانونی با مشکلات متعدد همراه است.

ابوالقاسم سرتیپی تمرکز بر یک چالش اساسی حوزه تجارت را مهمترین رویکرد تشکلهای اقتصادی دانست و گفت: به جای چند فعالیت نیمه کاره و کم اثر باید یک فعالیت تاثیرگذار انجام داد.