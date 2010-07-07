نماینده بانکهای خصوصی عضو شورای پول و اعتبار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در نشستی با خبرنگاران با اشاره به بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی گفت: اتاق بازرگانی این روزها سرگرم بحث تصویب برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است و کار را به طور جدی پیگیری می کند. در این رابطه، تعدادی از پیشنهاداتی که اتاق بازرگانی در فضای کسب و کار داشته، به تصویب رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: تمامی تلاش اتاق بازرگانی این است که این لایحه، به سند مناسب تری برای فضای کسب و کار کشور تبدیل شود.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی برنامه پنجم را فرصتی برای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی می داند و در این راستا توصیه های لازم را نیز صورت داده است.

نهاوندیان گفت: به طور قطع، جامعه ای که براساس درآمدهای نفتی صورت می گیرد، به یک شیوه خاص تولید می کند و در جامعه ای که به علاوه بر استفاده از درآمدهای نفتی، برای نسل های آتی نیز ذخایری باقی می گذارد، تولید به شیوه خاص دیگری صورت می گیرد. در این دو جامعه، نگاه اقتصادی متفاوت است.

وی اظهار داشت: چنانچه بخواهیم به یک جامعه رقابتی دست یابیم، باید تبعیض را از میان برداریم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در تعیین سیاست ارزی و نرخ ارز، پیشنهاد اتاق بازرگانی این بود که ملاحظه تورم داخلی و خارجی و تفاضل آن در نظر گرفته شود که با اکثریت خوبی در کمیسیون تلفیق تصویب رسد.

وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی در مورد جلوگیری از تعطیلی فعالیتهای اقتصادی ماده ای پیشنهاد داده است که طبق آن، هیچ دستگاهی اجازه نداشته باشد که فعالیت اقتصادی را تعطیل کند، مگر اینکه این امر با حکم قضایی صورت گیرد، یعنی مطالباتی که ممکن است دستگاههای مختلف داشته باشند، حق ندارد کار این واحد اقتصادی را تعطیل کنند چراکه تعطیلی یک واحد اقتصادی دردی را از طلبکار دوا نمی کند.