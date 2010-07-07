"فقط بیست" از نیمه گذشت

کرامتی در‌این باره به خبرنگار مهر گفت" تاکنون بیش از نیمی از فیلمبرداری فیلم سینمایی"فقط بیست" سپری شده است. هم‌اکنون شهرام قائدی، امیرضا دلاوری، شبنم مقدمی، رضا رادمنش و بازیگر نوجوان محمدجواد جعفرپور جلو دوربین حضور دارند.

وی ادامه داد: تدوین فیلم به زودی توسط بنیامین قچاق آغاز می‌شود. فیلمبرداری همه سکانس‌های فیلم در تهران انجام می‌شود واحتمالا تا 25 تیر به پایان می‌رسد.

فیلمنامه "فقط بیست" توسط احمد حامد نوشته شده و داستان آن درباره کودکی است که پدرش روی نمره بیست ریاضی وی حساسیت دارد. آرش نوذری ومسعود کرامتی دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

کرامتی بهمن واسفند گذشته در نمایش"گالیله" به کارگردانی داریوش فرهنگ به ایفای نقش پرداخته بود. وی فیلم سینمایی" ترانه کوچک من" را آماده نمایش دارد.

