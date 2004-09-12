كشته شدن هفت تن در درگيريهاي هرات

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يكي از پزشكان بيمارستان مركزي هرات كه خواست نامش فاش نشود گفت : تا كنون اجساد هفت تن از معترضين به اين بيمارستان منتقل شده است .



حادثه زماني روي داد كه جمعي از حاميان اسماعيل خان استاندار هرات در اعتراض به عزل وي كه روز گذشته از سوي حامد كرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان اعلام شد به خيابانهاي هرات ريختند .



لازم به ذكر است در اواخر مرداد ماه در گيري هاي شديدي در منطقه شيندند در نزديكي هرات بين امان الله خان يكي از فر ماندهان قدر تمند اين منطقه و اسماعيل خان استاندار هرات روي داد كه براثرآن حداقل شصت تن در در اين در گيريها كشته شدند .



بعد از چهار روز در گيري با مداخله نماينده آمريكا و دولت حامد كرزاي بين اين دو فر مانده محلي آتش بس بر قرار شد .



منابع آگاه افغاني دليل اين در گيريها را كه از دوسال پيش آغاز شده است مخالفت اسماعيل خان با دستيابي آمريكا به پايگاه هوايي شيندند مي دانند. آمريكا با تحريك برخي فرماندهان محلي از جمله امان الله خان درصدد دستيابي به اين پايگاه است كه در نزديكي مرز ايران قرار دارد.

