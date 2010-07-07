سه هکتار از گندمزارهای شهرستان ایجرود در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این حادثه صبح چهارشنبه در اراضی روستای "قمچقای" واقع در 10 کیلومتری زرین آباد به وقوع پیوست.

اقدام به موقع نیروهای بسیج که با کمترین تجهیزات به مهار آتش پرداختند باعث شد فقط به سه هکتار از اراضی گندم خسارت وارد شود و این در حالی است که حضور به موقع این افراد و به دنبال آن مأموران آتش نشانی شهرستان نبود، چه بسا احتمال آتش سوزی 100 هکتار از مزارع گندم شهرستان ایجرود وجود داشت.

خوشبختانه با توجه به نزدیکی محل حادثه به میدان آموزش فنون تیراندازی، آتش سوزی توسط نیروهای سپاه و بسیجیان پایگاه های مقاومت ایجرود به موقع مهار گردید.

در همین راستا معاون فرمانداری ایجرود، از زحمات نیروهای سپاه و بسیج این شهرستان قدردانی را به عمل آورد.