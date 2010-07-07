شهرداری کرمان با محدودیت منابع مالی روبروست

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در شهر کرمان درآمد های شهرداری دارای محدودیتهای زیادی است و بایستی بر اساس این درآمد محدود هر سال بخشی از مشکلات شهر را برطرف کنیم و این تصور که شهرداری دارای منابع نامحدودی است تصوری غیر منطقی است.

وی افزود: برای حل مشکلات شهر کرمان در یک فرآیند دقیق نیازهای شهری در نقاط مختلف اولویت بندی می شود که بایستی بر اساس اولویت در دستور کار شهرداری قرار گیرند ضمن اینکه برنامه های شهرداری نیز مطابق برنامه پنج ساله شهرداری صورت میگرد و درنهایت بودجه شهرداری سالیانه توسط شورای شهر مصوب می شود.

سیف الهی خاطرنشان کرد: منابع پولی و درآمدی شهرداری از محل درآمدهای حاصل از پرداخت عوارض توسط شهروندان تامین می شود که در شهر کرمان بیشتر سهم درآمدی از منطقه دو شهری و سپس منطقه سه و یک و درنهایت در منطقه چهار می باشد.

شهردار کرمان ادامه داد: درآمد حاصل از هر منطقه در همان منطقه صرف نمی شود بطوریکه 60 درصد از درآمد منطقه دو و 40 درصد درآمد منطقه سه در مناطق یک و چهار هزینه می شود و دلیل اصلی آن درامد پائین مناطق یک و چهار است.

وی ادامه داد: اولویت گذاری در پروژه های شهری نیز بنا به ضرورت اجرای طرح و نظر مشاوران و کارشناسان انجام می شود.