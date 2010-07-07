گسترش بازارچه های خود اشتغالی کوثر در پایتخت برای حمایت از زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مشیر در نوزدهمین دوره بازدیدهای مناطق ویژه ملاقات با زنان سرپرست خانوار که روز گذشته ( سه شنبه ) با حضور 74 نفر از زنان سرپرست خانوار در منطقه یک برگزار شد، گفت: به منظور بهره‌مندی زنان سرپرست خانوار از موقعیتهای داد و ستد و ایجاد امکان عرضه و فروش محصولات تولیدی و خدمات این افراد، این ستاد در فضاهای مناسب در مناطق 22 گانه اقدام به ایجاد بازارچه‌های خود اشتغالی کوثر کرده است.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان ادامه داد: این بازارچه‌ها به منظور اشتغال بانوانی که امکان اشتغال در مراکز مهارت آموزی کوثر را ندارند و یا علاقمندی خاصی در مقوله فروش و بازاریابی دارند به وجود آمده است.

مشیر با اشاره به اینکه این بازارچه‌ها با سازه‌های ثابت و متحرک در فضاهای مناسب شهری برپا می شود، تصریح کرد: این غرفه‌ها رایگان بوده و در واگذاری آنها موقعیت جغرافیایی محل زندگی متقاضی درنظر گرفته می‌شود.



به گفته مدیر ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، رونق این بازارچه‌ها در برخی فصول سال چون تابستان به دلیل فراغت بیشتر مردم ، طولانی بودن زمان روز، تعطیلی مدارس و نیز اسفندماه به دلیل فروش بهاره بیشتر است.