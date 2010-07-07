"فلسفه و جنگ ستارگان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی فیلم جنگ ستارگان از دیدگاه فلاسفه و مفاهیم فلسفی به تصویر کشیده شده در این کتاب می‌پردازد.

این فیلم در حوزه فیلم سازی اثری عظیم و شگرف به شمار می‌رود و بخشهای مختلف این علم را با تغییرات بنیادی مواجه ساخت. این فیلم توانست معیارها و استانداردهای جدیدی را برای فیلمسازان به دست دهد.

از جنبه فرهنگی این فیلم نفوذ قابل توجه‌ای در جوامع گوناگون داشته است. در این فیلم شاهد به تصویر کشیده شدن مفاهیم فلسفی و اخلاقی زیادی هستیم.

جدال و جنگ شر و خیر گسترش و اشاعه اخلاق و گذار از باور دینی به عملگرایی از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

عفو و بخشش نیز از جمله مضامین اخلاقی و فلسفی است که در این فیلم با زبان تصویر بیان شده است. این کتاب به بررسی پرسشهای فلسفی در ارتباط با این فیلم می‌پردازد.