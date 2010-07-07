تولید چهار تن پلاستیک در کارخانه پلیمر پلاست مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین اکبری ظهر چهارشنبه در بازدید خبرنگاران از این کارخانه افزود: در حال حاضر روزانه چهار تن پلاستیک تصفیه شده از پلاستیک های زباله ای در این کارخانه تولید می شود.

سرپرست بخش کارگری کارخانه بازیافت پلاستیک و پلیمر پلاستیک بار ثاوا شهرداری مشهد گفت: بازیافت پلاستیک در این کارخانه طی مراحل بازیافت تا تولید پلاستیک انجام می گیرد.

اکبری در خصوص چگونگی نحوه بازیافت پلاستیک اظهار داشت: پس از جمع آوری پلاستیک های زباله ای از سطح شهر پلاستیک ها به کارخانه انتقال و پس از عملیات جداسازی به انبار انتقال می یابد.

وی تصریح کرد: پلاستیک ها بعد از دو ماه نگهداری در انبار جهت بازیافت به قسمت های مختلف انتقال و پس از خاک گیری، شستشو، خشک شویی و ذوب گیری به مرحله تولید مجدد نزدیک می شود.

وی ادامه داد: پس از آشغال گیری نهایی پلاستیک ها جهت چاپ و تولید آماده است.

اکبری همچنین از تقویت دستگاهها در این کارخانه خبر داد و گفت: با تقویت دستگاهها پیش بینی می شود میزان تولید پلاستیک های بازیافتی به پنج تن افزایش یابد.

