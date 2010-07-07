دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از بعثه مقام معظم رهبری

به گزارش خبرنگار مهر به مدینه منوره در ابتدای این دیدار حجت الاسلام نجفی روحانی گفت: حج فرصت بزرگی برای هم اندیشی مسلمانان است باید این فرصت استثنایی و ظرفیت بالا را مغتنم بشماریم.

وی افزود: استکبار جهانی اتحاد و همفکری و برنامه ریزی جهان اسلام را بر نمی تابد و در راستای ایجاد اختلاف تلاش می کند به همین دلیل مسلمانان باید بیدار و هوشیار باشند.

نجفی روحانی ضمن گزارش برخی برنامه های فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، دوران جدید بعثه و سازمان حج را فضای مناسبی برای توسعه کمی و کیفی عرصه فرهنگی و تعمیق برنامه دانست و با اشاره به مرکز چاپ و انتشار قرآن در مدینه منوره خواستار افزایش توسعه ترویج قرآن و فعالتر شدن حوزه فعالیتهای قرآنی در کشور شد.

نجفی در ادامه توضیحی درباره اماکن تاریخی در مدینه منوره و درسها و عبرتهای آن داد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا ضمن دیدار از این اماکن پیشنهاداتشان را به بعثه مقام معظم رهبری برای غنا بخشیدن به فعالیتها ارائه کنند.

در ادامه این نشست حجت الاسلام آشتیانی نماینده قم ب تشکر از تشکیل این جلسه ابتدا از اختصاص سهمیه عمره به مجلس آن هم در این برهه از زمان میمون و مبارک ابراز خرسندی کرد و در ادامه با اشاره به اهمیت عبادت در مسجد النبی و مسجدالحرام سخن گفت.

حفظ شان و منزلت زائران دغدغه مجلس

آشتیانی در ادامه به وظیفه نظارتی مجلس در کنار قانونگذاری اشاره کرد و گفت: مسائل فرهنگی و غیر فرهنگی زائرین نیز از دغدغه این نهاد قانونگذاری هست و باید همه ما تلاش کنیم تا امکان فعالیت فرهنگی و رفاهی زائران روز به روز بهتر و بیشتر شود.

این نماینده در ادامه ضمن ابراز خرسندی به خاطر از سرگیری عمره، خواستار بهبود هر چه بیشتر اوضاع شد و

و افزود: باید حرمت زائرین ما از هر قشر و پایگاهی حفظ شود و دست اندرکاران نیز باید دقت لازم را بکنند زیرا مجلس به آن حساس است.

نماینده مردم قم خواستار بازدید نخبگان از مراکز وحی شد و افزود: با این کار نحبگان کوله باری از حقایق، اطلاعات و معرفت را با خود اندوخته خواهند کرد.



پیشنهاد اعزام سالیانه نمایندگان مجلس به عمره

در ادامه این نشست دکتر سودانی نماینده مردم اهواز در پاسخ به پرسش حجت الاسلام نجفی که خطاب به نماینده ها گفته بود اگر شما مسئول بعثه مقام معظم رهبری در مدینه بودید چه برنامه های در عرصه فرهنگی داشتید؟ این پرسش را مطرح کرد که اگر شما نماینده مجلس بودید چه راهکاری به عنوان نماینده در پیش می گرفتید؟

سودانی در ادامه ضمن درخواست برای مقابله با هجمه هایی که علیه اهل بیت و نظام صورت می گیرد، افزود: دفاع از اهل بیت و ساحت مقدس نظام وظیفه واحدی است زیرا که این دو، بهم پیوند خورده و کمیسیون فرهنگی مجلس در این خصوص رسالت عظیمی بر دوش دارد.

نادرست بودن سکوت در برابر حرکات توهین آمیز افراطیون

"مصطفی مطور زاده" نماینده مردم خرمشهر یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود.

وی گفت: نباید در مقابل حرکات توهین آمیز سکوت کرد و صبر بیش از اندازه به ما لطمه خواهد زد.

در این قسمت دکتر سودانی گفت: برخوردهای نادرست نشانه درماندگی و یاس این افراد است و از این کارها نتیجه ای نمی گیرند.

حجت الاسلام نجفی نیز با اضافه کردن نکته ای در این بخش خاطرنشان کرد: اگر افراد متحجر و افراطی و عوامل استکباری غیر از این می کردند جای تعجب داشت البته من باور ندارم که حکومت کشور میزبان چنین حرکاتی را تائید کند. برخی خودسرانه این اقدامات را انجام می دهند، اما ما انتظار داریم حکومت با عربستان با آنها برخورد کند.

وی گفت: خوشبختانه امروز اندیشه اسلام ناب در دنیا مطرح و خصوصاً در بین نسل جوان در حال رشد است ما باید با برخورد کریمانه و صبورانه و با اخلاق پیامبر گونه حقیقت مکتب اهل بیت و تشیع را متبلور کنیم.

دفاع از حقوق زائرین ایرانی

"سید جواد زمانی" نماینده کنگاور نیز یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که بحث دفاع از حقوق زائران را مورد تاکید قرار داد و گفت: البته نباید از زوار تنها در برابر عربها دفاع کرد و این دفاع باید مشکلاتی که این افراد می توانند از زمان ثبت نام و تا اعزام با آن روبرو باشند را هم شامل شود.



زمانی افزود: برخی از اعمال و کتابها دارای مطالب موهن است و باید به زوار گفته شود که جنبه ها و ابعاد عقلانی دعا را بکار گیرند و از اعمال خرافی در آن بپرهیزند تا بتوانیم در مقابل دشمنان مقابله کنیم که بعثه باید این موارد را برای زائران بیان کند.

نماینده مردم کنگاور همچنین خواستار جایگزین کردن دیگر اماکن زیارتی از جمله سوریه و کربلا به جای حج در زمانی شد که فشار از سوی وهابیون به حجاج ایرانی بیشتر می شود.