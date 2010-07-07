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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۳

مهربان:

وصول مالیات در لرستان 37 درصد رشد داشته است

وصول مالیات در لرستان 37 درصد رشد داشته است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان از رشد 37 درصدی وصول مالیات در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، روح اله مهربان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: در سه ماه نخست سال جاری بیش از 235 میلیارد ریال در لرستان مالیات وصول شده است.

وی با اشاره به رشد وصول مالیات در سال جاری در لرستان خاطر نشان کرد: در سه ماه نخست سال جاری میزان وصول مالیات در استان بیش از 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر میزان 108 درصد از درآمد های مصوب قانون بودجه در استان تحقق یافته است، عنوان کرد: این میزان تحقق در آمد نسبت به درآمد مصوب شده هشت درصد بیشتر بوده است.

مهربان با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد 65 هزار اظهار نامه مالیاتی در لرستان اخذ شده است، بیان داشت: در قالب این میزان اظهار نامه مالیاتی بیش از 16 میلیارد و 800 میلیون تومان مالیات اخذ شده است.

وی با بیان اینکه در سال 88 میزان اخذ اظهار نامه مالیاتی در لرستان 46 درصد رشد داشته است، یادآور شد: این در حالی است که مبلغ ریالی اخذ مالیات از طریق این اظهار نامه ها نیز بیش از 37 درصد رشد یافته است.

مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان با اشاره به اینکه از این تعداد اظهار نامه مالیاتی بیش از 60 هزار آن مربوط به صاحبان مشاغل و افراد حقیقی بوده است، خاطر نشان کرد: میزان اخذ اظهار نامه برای این افراد 56 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

مهربان یادآور شد: مبلغ ریالی پرداخت مالیات توسط این افراد بیش از 41 درصد رشد یافته است.

کد مطلب 1113988

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