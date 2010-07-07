به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی صبح چهارشنبه در جمع مدیران و کارکنان نیروگاه اتمی بوشهر گفت: ما امروز، روز فراموش نشدنی را پشت سر می‌گذاریم که نقطه عطفی در تاریخ پرفراز و نشیب رآکتور قدرت بوشهر است.

معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: از این بابت امروز نقطه عطفی است که ما یکی از مهمترین و آخرین تست قبل از راه‌اندازی یعنی تست آب گرم را پشت سر گذاشتیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی از همکاران خود و کارکنان نیروگاه اتمی بوشهر قدردانی کرد و گفت: پس از انتظار سی و هفت ساله، مقدمه تجلی راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر فراهم شده است.

صالحی افزود: مقدمات ورود به فاز A4 برای بازبینی تجهیزات و ورود به مدار اول فراهم شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: به نقطه غیرقابل برگشت رسیده‌ایم و راه برای راه‌اندازی نهایی رآکتور هموار است.



رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه سخنان خود گفت: نیروگاه اتمی بوشهر نمادی از همکاری عمیق و ریشه دار بین ملت‌های ایران و روسیه است.

معاون رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد همکاری‌های فنی و صنعتی ایران و روسیه بیش از گذشته ادامه یابد.

وی افزود : با توجه به این که حدود سی و دو سال است به این نیروگاه رفت و آمد می‌کنم و آثار جنگ تحمیلی را شخصا شاهد بودم و مسوول کمیته بررسی آثار حمله صدام به نیروگاه بوشهر بودم و اولین گزارش آثار تخریبی را با دوستانم تهیه کردم؛ دلاورمردی‌ها و جانفشانی شهدا موجب شد امروز سرافراز در این نقطه بایستیم و نگذاریم خون آنان هدر رود.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت : امروز توانستیم با کمک کارشناسان ایرانی و روسی این دستاورد را شاهد باشیم که قرین شدن آن با مبعث حضرت رسول اکرم (ص) را مبارک می‌دانیم.

وی گفت : این تحول را به ملت بزرگوار ایران و مسوولان عزیز نظام تبریک می‌گویم و پایان آخرین تست، پیش از راه اندازی را اعلام می‌کنم و راه‌اندازی این نیروگاه را در شهریور ماه سال جاری نوید می‌دهم.