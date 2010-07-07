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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

فرهنگ غلط افزایش مهریه باید اصلاح شود

فرهنگ غلط افزایش مهریه باید اصلاح شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به وجود 236 زندانی جرایم غیر عمد در زندانهای کرمان خواستار اصلاح فرهنگ غلط افزایش میزان مهریه در جامعه شد.

سید حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: 236 زندانی جرایم غیر عمد در کشور وجود دارد که یکی از مهمترین دلایل محبوس شدن این افراد عدم توانایی در پرداخت مهریه و همچنین نفقه می باشد.

وی با اشاره به فرهنگ غلط روند افزایش مهریه در جامعه گفت: این مسئله باید با فرهنگ سازی اصلاح شود.

موسوی قوام گفت: هم اکنون برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در استان کرمان به بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی همچنین با اشاره به بروز تصادفات و عدم پوشش بیمه شخص ثالث گفت: متاسفانه از مجموع زندانیان جرایم غیر عمد در کرمان 80 درصد مربوط به تصادفات رانندگی است.

مدیرعامل ستاد دیه اضافه کرد: در سال جاری 47 پرونده دیه تصادفات تشکیل شده است و به صندوق خسارات بیمه معرفی شده است که ارزش این پرونده ها 11 میلیارد و 700 میلیون ریال می باشد.


 

کد مطلب 1114000

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