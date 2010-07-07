فرهنگ غلط افزایش مهریه باید اصلاح شود

سید حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: 236 زندانی جرایم غیر عمد در کشور وجود دارد که یکی از مهمترین دلایل محبوس شدن این افراد عدم توانایی در پرداخت مهریه و همچنین نفقه می باشد.

وی با اشاره به فرهنگ غلط روند افزایش مهریه در جامعه گفت: این مسئله باید با فرهنگ سازی اصلاح شود.

موسوی قوام گفت: هم اکنون برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در استان کرمان به بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی همچنین با اشاره به بروز تصادفات و عدم پوشش بیمه شخص ثالث گفت: متاسفانه از مجموع زندانیان جرایم غیر عمد در کرمان 80 درصد مربوط به تصادفات رانندگی است.

مدیرعامل ستاد دیه اضافه کرد: در سال جاری 47 پرونده دیه تصادفات تشکیل شده است و به صندوق خسارات بیمه معرفی شده است که ارزش این پرونده ها 11 میلیارد و 700 میلیون ریال می باشد.



