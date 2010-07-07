اداره جامعه نیازمند پرداخت مالیات است / ضرورت تقویت نظام خود اظهاری

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میر عمادی ظهر چهارشنبه در جمع روسای امور مالیاتی استان لرستان اظهار داشت: انسان موجودی است اجتماعی و زندگی در اجتماع نیازمند اداره حکومت از طریق تامین یک سری منابع مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه برای اداره جامعه نیاز به یک سری منابع مالی و درآمدی مشخص است، خاطر نشان کرد: یکی از منابع مطمئن و مهم برای اداره حکومت ها مسئله مالیات می باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مالیات در همه حکومت ها وجود دارد، عنوان کرد: مالیات در اسلام در قالب دو نوع مالیات مطرح است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مالیات شرعی ثابت همان مسئله خمس و ذکات است که مورد مصرف مشخصی قرار می گیرد، بیان داشت: اما حکومت به غیر از این نیازهای مشخص نیازمند امنیت، عمران و آبادانی، حقوق کارمندان، خدمات شهری و ... است.

وی با تاکید بر نهادینه شدن فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه یادآور شد: باید به منظور فرهنگ سازی در این زمینه در راستای عمل به یک وظیفه شهروندی و اجتماعی در میان مردم جامعه کار شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه برای نهادینه شدن فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه ما نیازمند به تبلیغ و اطلاع رسانی در این زمینه هستیم، خاطر نشان کرد: همچنین نهادینه شدن فرهنگ پرداخت مالیات نیازمند کار تشویق و تنبیه است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه برای اداره مطلوب جامعه باید مسئله مالیات به عنوان یک اصل محسوب شود عنوان کرد: معمولا با توجه به اینکه منابع حاصل از درآمد کشور ها بر اساس منابع زیر زمینی است و این منابع همواره در حال نوسان هستند بهترین راه برای اداره جامعه اخذ مالیات می باشد.

وی با تاکید بر در نظر گرفتن تناسب مالیات با درآمد اشخاص در جامعه، بیان داشت: به طور مثال کسی که درآمد بالایی دارد نسبت به کسی که دارای درآمد کمتری است باید تفوت قائل بود و در غیر این صورت این کار عادلانه نیست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه این ظالمانه است که کسی که از امکانات بیشتری نسبت به فرد دیگر برخوردار است به طور مساوی مالیات پرداخت کنند یادآور شد: همچنین باید در زمینه اخذ مالیات از دادن تخفیف بیجا نیز جلوگیری کرد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر جلوگیری از تبعیض میان افراد در زمینه پرداخت مالیات، خاطر نشان کرد: ماموران مالیاتی باید بر اساس دقت و عدالت کار کنند و ضابطه مند باشند.

وی با تاکید بر استفاده از نیرو های متخصص، متعهد و امین در زمینه اخذ مالیات، عنوان کرد: این افراد باید دارای یک نگاه تیزبین باشند و توجه داشته باشند که مالیات هم حق الله و هم حق الناس است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با تاکید بر تقویت نظام خود اظهاری در جامعه بیان داشت: باید در راستای اعتماد سازی به موعدیان در جامعه تلاش شود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر حذف هر گونه رابطه بازی در زمینه اخذ مالیات در جامعه، یادآور شد: باید در زمینه هر گونه رابطه بازی در سیستم اخذ مالیات در جامعه برخورد جدی صورت گیرد.

وی با تاکید بر پرهیز از ریخت و پاش ها و صرف مالیات در کارهای غیر ضروری، خاطر نشان کرد: باید مسئله صرفه جویی در مصرف مالیات نیز به طور حتم مد نظر قرار گیرد.