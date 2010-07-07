یک میلیارد ریال به احداث دالان سبز جنوبی شهرکرد اختصاص یافت

نورالله همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد از اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار به ‌منظور احداث دالان سبز جنوبی این شهر خبر داد و اظهار داشت: عملیات اجرایی مرحله نخست این دالان سبز در مساحت 50 هزار متر مربع و با طول یک کیلومتر در حاشیه کمربندی جنوب شهرکرد در سال جاری آغاز می‌شود.

وی افزود: نصب مبلمان جدید شهری، توسعه فضاهای سبز، سیستم روشنایی و امکانات تفریحی و بهداشتی از جمله مزایای این طرح است.

همتیان هدف از اجرای دالان سبز جنوبی شهرکرد را جلوگیری از آلودگی و تلطیف هوا، زیباسازی جنوب شهر و جذب توریست عنوان کرد و گفت: امروزه در شهرهای بزرگ و پیشرفته کارشناسان بسیاری بر روی این موضوع کار کرده و به جزئیات سیما و نمای شهری اهمیت می‌دهند و گاهی همان قدر که طرح‌های جامع و تفصیلی شهری اهمیت دارند، برای مبلمان و سیمای شهر نیز بهای ویژه‌ای پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: اهمیتی که این طراحان به نقش مردم و نیاز شهروندان می‌دهند آنقدر است که محور تصمیماتشان اغلب رفاه و راحتی و آسایش ایشان محسوب می‌شود به گونه‌ای که دید بصری و به وجود آوردن نمایی توأم با تعادل لازم، راحتی و آرامش را برای ساکنین به ارمغان می‌آورد.

همتیان تصریح کرد: بنابراین نیاز شهروندان و سیمای شهر و به وجود آمدن هویت شهری حلقه‌های به هم چسبیده و جدا نشدنی هستند که هر یک دیگری را پشتیبانی و تکمیل می‌کند و عدم توجه و دقت به هر کدام آسیب جدی و خللی فاحش در به وجود آمدن سیمای نامناسب شهر است.

عضو شورای اسلامی شهرکرد به مهم‌ترین وظایف شورا اشاره کرد و گفت: بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‎های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی و ارائه موارد به همراه طرح‎های پیشنهادی به مقامات مسئول برنامه‎ریزی برای جلب مشارکت مردم در انجام خدمات از مهم‌ترین این وظایف است.

وی ادامه داد: تشویق و ترغیب مردم برای توسعه مراکز گردشگری، ورزشی، فرهنگی، تفریحی با هماهنگی دستگاه‎های مسئول نظارت بر حسن اداره امور شهر و سرمایه‌ای شهرداری و سازمان‎های وابسته، همکاری با شهرداری برای تعیین حدود شهر و طرح‎های هادی و تفضیلی و جامع شهرسازی، تصویب بودجه شهرداری و سازمان‎های وابسته از دیگر این وظایف است.

سخنگوی شورای اسلامی شهرکرد شوراهای اسلامی رضایت مردمی را مهم‌ترین گزینه ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی شهر دانست و افزود: چنانچه قاطبه مردم از عملکرد شوراهای منتخب خود رضایت کامل داشته باشند، پس این شورا موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه شوراها توانسته‌اند جایگاه واقعی خود را کم و بیش در جامعه پیدا کنند، ادامه داد: هر چند تا وضعیت مطلوب برای آنچه در قانون اساسی برای شوراها پیش‌بینی شده فاصله بسیاری وجود دارد اما انتظار است که شوراها به عنوان نماینده مردم بستر مشارکت شهروندان و اداره امور جامعه را به بهترین وجه ممکن فراهم کنند.

همتیان فراهم کردن زمینه‌ها و بسترهای مشارکت مردم در امور شهری را از سنگین‌ترین وظایف شوراها برشمرد و گفت: این امر، تکلیف و رسالت مضاعفی را بر دوش شورای شهر می‌گذارد که در مسیر تحقق آن نیازمند همراهی و تعامل بیش از پیش مسئولان است.