توقف ثبت نام کنکور فنی و حرفه ای دو وزیر را به مجلس کشاند

غلامحسین مسعودی ریحان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از توقف آزمون آموزشکده های فنی و حرفه ای اظهار داشت: وزرای علوم و آموزش و پرورش روز یکشنبه هفته آینده به کمیسیون می آیند و به سئوالات اعضای کمیسیون آموزش درباره این عملکرد پاسخ می دهند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در خصوص توقف ثبت نام در آزمون آموزشکده های فنی و حرفه ای 89 از سوی سازمان سنجش گفت: در پی این برنامه از وزاری علوم و آموزش و پرورش دعوت شده است تا در کمیسیون حاضر شوند. با حضور وزاری علوم و آموزش و پرورش در کمیسیون امیدواریم نسبت به تصحیح این اقدام تجدید‌ نظر شود.

وی افزود: با توجه به اینکه اکنون نزدیک به زمان توزیع دفترچه های کنکور فنی و حرفه ای هستیم و ثبت نام از داوطلبان آزمون فنی و حرفه ای لغو شده است این موضوع برخلاف مصوبات قانونی مجلس است و باید پیگیری شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع باعث شده است دغدغه خانواده ها زیاد شود گفت: مسئولان باید پاسخگوی این امر باشند و ما نیز در مجلس قاطعانه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

مسعودی با بیان اینکه نباید برای مردم دغدغه ایجاد کرد به مهر گفت: امید است که امسال نیز مانند سالهای گذشته این آزمون برگزار شود لذا با توجه به مصوبه مجلس و قراری که از قبل برای برگزاری آزمون فنی و حرفه ای در سال 89 وجود داشته باید این آزمون برگزار شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه 19 اردیبهشت ماه وزارت آموزش و پرورش را موظف کردند برای سال تحصیلی 90 - 89 نسبت به پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداقل برابر با ظرفیت سال 88 -87 دوره روزانه اقدام کند اما شورای عالی اداری 5/1 ماه پس از این مصوبه مجلس، مصوبه ای جدید پیش روی فعالان و متقاضیان فنی حرفه ای قرار داد که بر اساس آن حکم به توقف پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای در سال 89 صادر کرد.