به گزارش خبرنگار مهر، توانیر در اطلاعیه ای اعلام کرد گرمای شدید هوا در اکثر مناطق کشور سبب استفاده هموطنان از وسایل و لوازم برقی سرمایشی پرمصرف شده است. به همین جهت از مردم درخواست می شود با مدیریت کردن بهینه مصرف برق خود، از به کارگیری لوازم برقی غیرضروری در ساعات اوج مصرف به ویژه از 12 تا 16 و 19 تا 23 خودداری کنند، تا تامین برق مورد نیاز هموطنان با مشکلات کمتری مواجه شود.

در این اطلاعیه همچنین با توجه به استفاده از کولرهای گازی که مصرف فوق العاده ای دارد، از هموطنان در نقاط خشک کشور مانند تهران، خواسته شده از کولرهای آبی که برق کمتری مصرف می کنند، استفاده شود.

این شرکت در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش کارکنان صنعت برق و مشارکت مردم در صرفه جویی بیشتر، امر تامین برق در این ایام گرم سال برای هموطنان در سراسر کشور به نحو مناسبی انجام شود.