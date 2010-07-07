بند نسوان در زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علیا، رئیس کل دادگستری هرمزگان ظهر چهارشنبه دراین مراسم گفت: تقویت مبانی اعتقادی و باورهای دینی ومذهبی در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه بسیارموثر است.علی علیا افزود: نقش خانواده را نیز در انحراف یا عدم انحراف فرزندانشان نمی توان نادیده گرفت واسلام هم در این خصوص تاکیدات فراوانی برای حفظ و تحکیم بنیان خانواده کرده است.

وی گفت: عوامل محیطی وجغرافیایی منطقه وهمچنین اجتماعی در ارتکاب جرم تاثیر گذار است و باید با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و توصیه های پیشگیرانه از وقوع جرم جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز با مهیا کردن فضا و امکانات مناسب در زندانها و بازداشتگاهها زمینه بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه وخانواده را فراهم کرده است.