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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۳

بند نسوان در زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد

بند نسوان در زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: بند نسوان زندان مرکزی بندرعباس بعد از بازسازی با حضور رئیس کل دادگستری مدیر کل زندانهای هرمزگان و جمعی از قضات بند نسوان زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علیا، رئیس کل دادگستری هرمزگان ظهر چهارشنبه  دراین مراسم گفت: تقویت مبانی اعتقادی و باورهای دینی ومذهبی در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه بسیارموثر است.علی علیا افزود: نقش خانواده را نیز در انحراف یا عدم انحراف فرزندانشان نمی توان نادیده گرفت واسلام هم در این خصوص تاکیدات فراوانی برای حفظ و تحکیم بنیان خانواده کرده است.

وی گفت: عوامل محیطی وجغرافیایی منطقه وهمچنین اجتماعی در ارتکاب جرم تاثیر گذار است و باید با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و توصیه های پیشگیرانه از وقوع جرم جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز با مهیا کردن فضا و امکانات مناسب در زندانها و بازداشتگاهها زمینه بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه وخانواده را فراهم کرده است.

کد مطلب 1114013

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