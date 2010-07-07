رشد 220 درصدی سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیروس شاه غیبی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از طرحهای صنعتی و تجلیل از فعالان صنعت و معدن کردستان اظهار داشت: با توجه به ایجاد تسهیلات و شرایط لازم، میزان سرمایه گذاری در استان در مقایسه با سال گذشته بیش از 220 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای استان کردستان در حوزه های صنعت و معدن و همچنین ایجاد تسهیلات لازم در این بخش، تمایل سرمایه گذاری در حوزه های صنعت و معدن کردستان روند رو به رشدی قرار گرفته و امیدواریم که با همکاری تمامی دستگاه های دولتی در این حوزه موفق به جذب سرمایه های ایجاد شده باشیم.

مدیر کل صنایع و معادن استان کردستان با اشاره به لزوم سرمایه گذاری های بخش دولت در این استان، خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون تعدادی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حوزه های تولیدی و صنعتی استان کردستان صورت گرفته که باید ضمن تامین زیرساختهای لازم زمینه برای جذب این هزینه فراهم شود.

شاه غیبی خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) برای اجرا و ساخت 12 طرح تولیدی و صنعتی در حوزه های مختلف بیش از هزار و 600 میلیارد ریال تفاهم نامه به امضا رسیده است و همزمان با این مهم نیز شرکت شستا وابسته به سازمان تامین اجتماعی برای ایجاد شرکت لاستیک کردستان دو هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت.

وی در پایان خواستار همکاری تمامی بانک های عامل استان برای تامین سرمایه در گردش طرحهای صنعتی کردستان شد و افزود: در حال حاضر تعدادی از واحدهای صنعتی استان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و باید بانکها تعامل و همکاری بیشتری با حوزه صنعت و معدن استان داشته باشند.

در ادامه این برنامه و طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی همچنین از فعالان صنعت و معدن استان کردستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.