به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوهکن ناطق میان دستور جلسه علنی روز چهارشنبه 16 تیر ماه گفت: محور تعامل قوا اجرای قانون و پافشاری بر آن است و حافظ این محور ارتباطات حسنه با حفظ استقلال و اعمال تدبیر در همه حرفها و رفتار است.

وی افزود: قوام این تعامل، عدم ورود نظری و رفتاری در حیطه و محدوده قانونی و حتی استحفاظی یکدیگر است و شیرینی این تعامل با حفظ وحدت و احترام متقابل دو چندان خواهد شد.



عضوهیئت رئیسه مجلس خاطرنشان ساخت: اگرچه طی این مسیر مشکل است ، اما باید از خدا خواست روزی تدبیر را در این مهم نصیب همگان بگرداند.



کوهکن در ادامه اظهار داشت: برادرانه از مسئولان اجرایی می خواهم در امر خصوصی سازی و اجرای تکالیف قانونی اصل 44 علقه های دستگاهی و بخشی را به کنار نهاده و اجازه ندهند به شکلی عملی شود که با هر واگذاری تا مدتها دستگاههای نظارتی دنبال بررسی موضوع و سوژه رسانه ای شده که این روش به اصل اجرای قانون و مردمی کردن اقتصاد لطمه جدی بزند.



وی یادآور شد: عصاره فضایل ملت باید مشی ایثار و وقت گذاری برای طی طریق 4 ساله مسئولیت سپرده شده از طرف مردم را نصب العین خود قرار دهد. آیا شده است مجموعه وظایف و کارهای با ربط و بی ربط اطراف خود را تحلیل و اولویت بندی نماییم.



سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: حقوقدانان در خارج از مجلس از ما سئوال می کنند اگر تذکر آئین نامه ای فقط مربوط به اداره مجلس است به صورت مرتب از این جایگاه به دیگر نکات که صد البته آنها هم بی اهمیت نیستند پرداختن چه معنای دارد؟ چه باید گفت، عزیزان اگر از دولت و دستگاه قضایی اجرای قانون را می طلبیم، خودمان باید تمام قامت تسلیم قانون باشیم به رئیس محترم و معزز و دو نائب رئیس عزیز عرض می کنم در این مهم مسئولیت دارید و شما بزرگواران بدانید در همین چند جلسه قبل بود که مجلس شورای اسلامی به دادن وقت برای دادن تذکر به مسئولین اجرایی در جلسات علنی رای نداد نباید اجازه دهید همچون گذشته که چنین اتفاقی رخ داد این تخلف توسط تعدادی از عزیزان همکار به یک رویه تبدیل شود.



وی یادآور شد: آیا به غیر از امر قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای امور نه نظارت بر حسن اجرای قوانین که آن وظیفه قوه قضائیه است آیا وظیفه دیگری نداریم؟ آیا حفظ حرمت مجلس و جایگاه نمایندگی مردم فقط با دیگران بیرون از مجلس است؟ آیا ما وظایفی نداریم، آیا امکان صدمه خوردن هر مجموعه ای از داخل متصور نیست؟ اگر هست وظیفه من و شما برای جلوگیری از آسیب پذیری داخلی چیست؟



نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: با حفظ سلایق و دیدگاه های سیاسی حفظ حرمت یکدیگر، شک نکنیم اگر دیوار اعتماد و احترام شکسته شود همه آسیب می بینند، به حکم مبانی اعتقادی و اخلاقی و خصلت ایرانی بودن حفظ حرمت قوا و روسای قوا یک فرض است، پذیرفتنی و عقلانی نیست زیر چتر جانبداری از یک قوه ، قوه دیگر و رئیس قوه را هتک نماییم و این به معنای سوراخ کردن کشتی ای می باشد که همه با هر سلیقه و ایده ای بر آن سواریم.

