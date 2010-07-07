سهم دستگاههای اجرایی از اعتبارات پژوهشی فصل علم و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قدسی پور امروز چهارشنبه در حاشیه چهل و دومین جلسه کمیسیون دائمی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف ) با بیان اینکه دستگاههای اجرایی برای اختصاص بودجه پژوهشی به سه گروه A،B و C تقسیم شده اند، گفت: گروه A مهم ترین گروه است که بیشتر انرژی برای این گروه صرف شده است به نحوی که بیش از نیم درصد اعتبارات پژوهشی فصل علم و فناوری به این گروه اختصاص یافته است.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه در گروه A به حدود 36 ردیف دستگاه اجرایی 80 درصد بودجه پژوهشی فصل علم و فناوری اختصاص یافته است، ادامه داد: به گروه B بین نیم تا یک دهم درصد یعنی یک هزارم بودجه فصل علم و فناوری اختصاص یافت که 74 دستگاه اجرایی در این گروه 16درصد بودجه را به خود اختصاص دادند.

وی اضافه کرد: گروه C با 107 دستگاه، چهار درصد بودجه پژوهشی فصل علم و فناوری را به خود اختصاص می دهند.

قدسی پور با اشاره به اینکه برخی دستگاهها مانند دانشگاهها، معاونت پژوهشی وزارت علوم و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به جایگاهشان در این بخش ردیف بودجه بیشتری در اختیار دارند، گفت: برای مثال معاونت پژوهشی وزارت علوم 17 درصد بودجه علم و فناوری و سازمان تات جهاد کشاورزی حدود 14درصد بودجه را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: نوع برخورد و نگرش با این سه گروه متفاوت است و پیگیری برای هر گروهی که سهم بیشتری دارد به طور حتم بیشتر خواهد بود چرا که باید خروجی پررنگ تری داشته باشد.

قائم مقام شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: تقریبا از 217 ردیف بودجه تعریف شده برای دستگاههای اجرایی 60 ردیف بودجه تایید شده و 70 ردیف نیز در حال تکمیل شدن گزارش است و برای مابقی دستگاهها نیز درصدد رفع مشکلات و محدودیت های ارائه گزارش هستیم.

وی همچنین افزود: تلاش می شود گزارش عملکرد بودجه پژوهشی دستگاههای اجرایی تا روز دوشنبه هفته آینده برای ارائه به وزیر علوم در پنجمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری آماده شود .