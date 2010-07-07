  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

حلقه مفقوده برنامه ریزی در جامعه آمار و اطلاعات مهاجرتها است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: نبود آمار و اطلاعات دقیق از جابه جایی ها و مهاجرتها حلقه مفقوده در برنامه ریزی های جامعه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم صدور اولین شناسنامه الکترونیکی در هرمزگان گفت: با پیشرفت تکنولوژی و فناوریهای نوین در امر جمع آوری اطلاعات می توان در ارائه یک برنامه جامع و کامل استفاده بهینه برد.

وی با اشاره به اینکه عدم مکانیزه بودن آمار در دستگاه های دولتی و غیر دولتی انحراف در برنامه ریزی را بوجود می آورد، بیان کرد: تا زمانیکه آمار به طور دستی جمع اوری می شود و گاها نگهداری ان در طول زمان مشکلاتی را به وجود می اورد در برنامه ریزی ها و ارائه طرح ها باید درصدی را به عنوان انحراف آماری در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان به عنوان یک استان مهاجرپذیر محسوب می شود، اظهارکرد: با ارائه خدمات ثبت در ثبت احوال استان می توان در طرح های جامع خدماتی مهاجرت های ناخواسته را لحاظ کرد.

کد مطلب 1114023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها