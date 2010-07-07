حلقه مفقوده برنامه ریزی در جامعه آمار و اطلاعات مهاجرتها است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم صدور اولین شناسنامه الکترونیکی در هرمزگان گفت: با پیشرفت تکنولوژی و فناوریهای نوین در امر جمع آوری اطلاعات می توان در ارائه یک برنامه جامع و کامل استفاده بهینه برد.

وی با اشاره به اینکه عدم مکانیزه بودن آمار در دستگاه های دولتی و غیر دولتی انحراف در برنامه ریزی را بوجود می آورد، بیان کرد: تا زمانیکه آمار به طور دستی جمع اوری می شود و گاها نگهداری ان در طول زمان مشکلاتی را به وجود می اورد در برنامه ریزی ها و ارائه طرح ها باید درصدی را به عنوان انحراف آماری در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان به عنوان یک استان مهاجرپذیر محسوب می شود، اظهارکرد: با ارائه خدمات ثبت در ثبت احوال استان می توان در طرح های جامع خدماتی مهاجرت های ناخواسته را لحاظ کرد.