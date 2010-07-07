اظهارات منتسب به سفیر امارات تحریف شده و نادرست است

محمد کریم عابدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات سفیر امارات عربی متحده در آمریکا مبنی بر حمایت امارات از برخورد نظامی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران که در روزنامه واشنگتن تایمز منشر شده است ،اظهار داشت: این اظهارات تحریف شده است و واقعیت ندارد.

وی افزود: این گونه اخبار تبلیغاتی بیش نیست و صرفا در جهت لطمه زدن به روابط دو کشور ایران و امارات مطرح می شود.

نماینده فردوس و طبس گفت: ما مبادلات و روابط تجاری و اقتصادی خوبی با کشور امارات داریم و با هیچ کدام از کشورهای عربی مشکلی نداریم.

این نماینده مجلس یادآور شد: کشورهای عربی هیچ گاه اشتباهات گذشته در مورد ایران را مرتکب نمی شوند آنها یک بار در جنگ تحمیلی علیه ایران در حمایت از رژیم بعث عراق و قرار دادن پایگاه هایشان در اختیار صدام، شرمنده ملت و کشور ایران شده اند و هنوز هم چوب آن اشتباه را می خورند.

به گزارش مهر، سفیر جوان امارات عربی متحده در واشنگتن در گفتگویی با واشنگتن تایمز اعلام کرده بود که امارات زندگی در کنار ایران هسته ای را بر نمی تابد و از برخورد نظامی آمریکا با ایران حمایت می کند.