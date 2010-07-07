  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

عابدی در گفتگو با مهر:

اظهارات منتسب به سفیر امارات تحریف شده و نادرست است

اظهارات منتسب به سفیر امارات تحریف شده و نادرست است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارات سفیر امارات علیه ایران را اخباری تحریف شده و نادرست خواند.

محمد کریم عابدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات سفیر امارات عربی متحده در آمریکا مبنی بر حمایت امارات از برخورد نظامی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران که در روزنامه واشنگتن تایمز منشر شده است ،اظهار داشت: این اظهارات تحریف شده است و واقعیت ندارد.

وی افزود: این گونه اخبار تبلیغاتی بیش نیست و صرفا در جهت لطمه زدن به روابط دو کشور ایران و امارات مطرح می شود.

نماینده فردوس و طبس گفت: ما مبادلات و روابط تجاری و اقتصادی خوبی با کشور امارات داریم و با هیچ کدام از کشورهای عربی مشکلی نداریم.

این نماینده مجلس یادآور شد: کشورهای عربی هیچ گاه اشتباهات گذشته در مورد ایران را مرتکب نمی شوند آنها یک بار در جنگ تحمیلی علیه ایران در حمایت از رژیم بعث عراق و قرار دادن پایگاه هایشان در اختیار صدام، شرمنده ملت و کشور ایران شده اند و هنوز هم چوب آن اشتباه را می خورند.

به گزارش مهر، سفیر جوان امارات عربی متحده در واشنگتن در گفتگویی با واشنگتن تایمز اعلام کرده بود که امارات زندگی در کنار ایران هسته ای را بر نمی تابد و از برخورد نظامی آمریکا با ایران حمایت می کند.

کد مطلب 1114035

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها