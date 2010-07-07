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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

اعلام عمومی شماره تلفن همراه استاندار جدید کردستان/تمام جلسات بعد از ظهر برگزار شود

اعلام عمومی شماره تلفن همراه استاندار جدید کردستان/تمام جلسات بعد از ظهر برگزار شود

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار جدید کردستان شماره تلفن همراه خود را در اختیار فعالان صنعت و معدن گذاشت و از آنها خواست که مشکلات خود را به صورت شبانه روزی با وی در میان بگذارند.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان صنعت و معدن استان کردستان ضمن اعلام شماره تلفن همراه خود، اظهار داشت: فعالان حوزه صنعت و معدن به همراه تولیدکنندگان مشکلات خود را در این بخش به صورت شبانه روزی ما من در میان بگذارند.

وی ادامه داد: فعالان حوزه صنعت و معدن استان کردستان می توانند هر زمانی که نیاز بود با من دیدار نموده و در این زمینه هیچ گونه محدودیتی در میان نیست چرا که معتقدم که باید مشکلات این حوزه را خارج از روال معمولی اداری و مدیریتی پیگیری شود.

استاندار کردستان با اشاره به لزوم توجه بیشتر به حوزه های اشتغال و افزایش سرمایه گذاری بیان داشت: استان کردستان علیرغم داشتن استعدادهای بسیار خوب در حوزه های صنعت و معدن ولی همچنان در بخش اشتغال با مشکل مواجه است و باید این استعدادها را برای توسعه و پیشرفت استان شناسایی و استخراج کرد.

شهبازی خواستار شتاب توسعه استان کردستان شد و خاطرنشان کرد: در طول 30 سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه استان صورت گرفته است ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم و من از همه مدیران استان انتظار دارم که با تلاش و پیگیری بیشتر در این راستا حرکت نمایند.

وی همچنین خواستار مشارکت بیشتر فعالان حوزه صنعت و معدن استان کردستان در جهت تصمیم گیری و سیاست گذاریها شد و افزود: استانداری کردستان و تمامی مدیران از نظرات و پیشنهادات فعالان حوزه صنعت و معدن استقبال می کند و درب اتاق مدیران به روی عزیزان صنعت و معدن همیسه باز است.

استاندار کردستان در ادامه از همه مدیران ادارات و سازمانهای دولتی خواست که جلسات کاری و اداری خود را بعد از ظهر برگزار نمایند و در ساعات اداری به درخواستهای ارباب رجوع و کارهای روزمره اداری خود بپردازند.

شهبازی گفت: انتظار دیگر من از مدیران و روسای ادارات و سازمانهای دولتی این است که تلاش و پیگری خود را در راستای انجام رسالتهای کاری خود به کار گیرند.

کد مطلب 1114038

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    نظرات

    • احسان IR ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
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      پاسخ
      لطفا شماره همراه آقای علیرضا شهبازی رو در اختیار بنده قرار دهید. با تشکر

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