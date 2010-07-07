اعلام عمومی شماره تلفن همراه استاندار جدید کردستان/تمام جلسات بعد از ظهر برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان صنعت و معدن استان کردستان ضمن اعلام شماره تلفن همراه خود، اظهار داشت: فعالان حوزه صنعت و معدن به همراه تولیدکنندگان مشکلات خود را در این بخش به صورت شبانه روزی ما من در میان بگذارند.

وی ادامه داد: فعالان حوزه صنعت و معدن استان کردستان می توانند هر زمانی که نیاز بود با من دیدار نموده و در این زمینه هیچ گونه محدودیتی در میان نیست چرا که معتقدم که باید مشکلات این حوزه را خارج از روال معمولی اداری و مدیریتی پیگیری شود.

استاندار کردستان با اشاره به لزوم توجه بیشتر به حوزه های اشتغال و افزایش سرمایه گذاری بیان داشت: استان کردستان علیرغم داشتن استعدادهای بسیار خوب در حوزه های صنعت و معدن ولی همچنان در بخش اشتغال با مشکل مواجه است و باید این استعدادها را برای توسعه و پیشرفت استان شناسایی و استخراج کرد.

شهبازی خواستار شتاب توسعه استان کردستان شد و خاطرنشان کرد: در طول 30 سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه استان صورت گرفته است ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم و من از همه مدیران استان انتظار دارم که با تلاش و پیگیری بیشتر در این راستا حرکت نمایند.

وی همچنین خواستار مشارکت بیشتر فعالان حوزه صنعت و معدن استان کردستان در جهت تصمیم گیری و سیاست گذاریها شد و افزود: استانداری کردستان و تمامی مدیران از نظرات و پیشنهادات فعالان حوزه صنعت و معدن استقبال می کند و درب اتاق مدیران به روی عزیزان صنعت و معدن همیسه باز است.

استاندار کردستان در ادامه از همه مدیران ادارات و سازمانهای دولتی خواست که جلسات کاری و اداری خود را بعد از ظهر برگزار نمایند و در ساعات اداری به درخواستهای ارباب رجوع و کارهای روزمره اداری خود بپردازند.

شهبازی گفت: انتظار دیگر من از مدیران و روسای ادارات و سازمانهای دولتی این است که تلاش و پیگری خود را در راستای انجام رسالتهای کاری خود به کار گیرند.