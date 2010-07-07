بازپس گیری 150هزار هکتار اراضی از سودجویان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس دادگستری نور با بیان اینکه رایانه ای شدن پرونده ها با طرح CMS در دادگستری های مازندران در حال اجراست، گفت: در تلاشیم با تهیه امکانات، رسیدگی به پرونده ها نیز الکترونیکی شود.

وی با اعلام اینکه زمان رسیدگی به پرونده ها در سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است، افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های دادگستری های استان حدود112 روز است.

وی امور اراضی، تغییر اراضی کاربری، چک های بدون اعتبار، تصادفات، موادمخدر واحقاق حقوق خصوصی بیان کرد.

طالبی از بازپس گیری بیش از150 هزار هکتار از اراضی استان سال گذشته از دست سودجویان خبر داد و گفت: این میزان اراضی در اجرای احکام قضایی وتبصره ذیل ماده55 قانون حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: تشکیلات قضایی استان در اجرای مصوبه مقابله با بد حجابی شورای عالی انقلاب فرهنگی جدی است.

وی با اشاره به اینکه 20 نهاد مردمی این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف به اجرای طرح مقابله با بدحجابی شدند، خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی مازندران نیز شعب ویژه ای برای برخورد با بدحجابی فعال شده که آماده رسیدگی به این موضوع است.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم با قدردانی از زحمات سید بهمن هاشم ورزی در طول مدیریت سه سال، حجت الاسلام سیفی به عنوان رئیس جدید دادگستری نور منصوب شد.

هاشم ورزی ، رئیس دادگستری جویبار شده است.