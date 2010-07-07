نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال برگزار شد/ گزارش قطبی از جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال با حضور علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، فریدون معینی، سرپرست کمیته تیم‌های ملی، مرتضی محصص، رئیس کمیته آموزش، امیرحسین حسینی، رئیس روابط عمومی، افشین قطبی، سرمربی تیم ملی، علی دوستی‌مهر، سرمربی تیم جوانان ایران، اکبر محمدی، سرمربی تیم نوجوانان ایران و هومن افاضلی، دبیر کمیته فنی فدراسیون در محل آکادمی ملی فوتبال برگزار شد.

در ابتدای جلسه افشین قطبی، سرمربی تیم ملی گزارشی کامل از مدت زمان حضورش در آفریقای جنوبی ارائه کرد که این گزارش شامل آنالیز کامل تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی و استرالیا بود. همچنین وی به جهت استفاده کامل از مدت زمان حضورش در آفریقای جنوبی به ارائه مطالب آموزشی خوبی در خصوص آنالیز تیم‌های مطرحی همچون برزیل و آلمان پرداخت.

در ادامه جلسه افشین قطبی با تاکید بر ضرورت حضور تیم ملی در اردوی اتریش گفت: سال گذشته کلیه باشگاه‌ها از ما خواستند که حتما برنامه اردوهای تیم ملی را پیش از شروع فصل مسابقات لیگ برتر به آنها اعلام کنیم تا بتوانند برنامه ریزی خوبی برای این مسابقات داشته باشند.د ر سال جدید بنا بر جلسات متعددی که میان کادر فنی تیم ملی و سازمان لیگ انجام شد، برنامه‌ها نهایی شد و بنا بر گفته رئیس سازمان لیگ حداقل 3 ماه است که به باشگاه‌ها اعلام شده است و البته خواسته من از کلیه باشگاه‌ها حمایت از تیم ملی جهت حضور پرقدرت در مسابقات جام ملت‌های آسیاست تا بتوانیم در آن بعد از 35 سال نتیجه قابل قبولی کسب کنیم.

در ادامه نشست عزیز اله محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر گفت: بعدازظهر امروز ساعت 16 قرعه کشی مسابقات لیگ برتر آغاز می شود و سازمان لیگ برتر حداقل سه ماه قبل برنامه اولیه مسابقات لیگ برتر را که در آن کلیه تورنمنت‌ها و دیدارهای تدارکاتی و رسمی تیم‌های ملی در آن لحاظ شده بود را برای گرفتن پیشنهاد به باشگاه‌های لیگ برتر ارسال کردیم که به جز مسابقات غرب آسیا، بقیه برنامه‌های فوق از جمله اردوی اتریش در آنها قرار داشت.

وی در ادامه افزود: مجددا بعد از اتمام مسابقات لیگ برتر، برنامه خام مسابقات با اضافه کردن مسابقات غرب آسیا به آن به باشگاه‌ها ارسال شد و از آنها خواستیم در مورد 34 هفته لیگ برتر و 6 هفته لیگ حذفی نظرات خود را اعلام کنند.