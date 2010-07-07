کشف آثار تاریخی در زیر میدان عتیق یک فرضیه است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا قاری قرآن در نشست مطبوعاتی خود که در حاشیه اولین بازدید رسمی خبرنگاران از این پروژه برگزار شد در پاسخ به این سئوال که چرا درخواست حفاری دستی میدان برای اطمینان از عدم تخریب آثار تاریخی زیرین، رد شد، افزود: این پروژه از معدود پروژه های کشور است که تائید کلی سازمان میراث فرهنگی کشور را دارد و چنانچه خارج از تایید میراث عمل شده باشد، جوابگو خواهیم بود.

حضور ناظر میراث فرهنگی در جلسه کتمان شد

وی در پاسخ به سؤالات بیشتر تعدادی از خبرنگاران در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر کارشناس میراث فرهنگی در این جلسه حضور ندارد و مباحث میراث فرهنگی نیز موضوع نشست امروز نبوده است.

این در حالی است که به نظر می رسد مهم ترین موضوع مورد بحث در زمینه احیای بزرگ ترین میدان تاریخی جهان، ابعاد تاریخی آن است.

از سوی دیگر ناظر سازمان میراث فرهنگی در این جلسه حضور داشت اما به خبرنگاران معرفی نشد و به جای نشستن در صدر جلسه و پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران، در ردیف های آخر نشانده شد.

یک ناظر با چند ناظر تفاوت ندارد

وی در واکنش به این گفته که وجود تنها یک ناظر میراث فرهنگی در مقایسه با وسعت این پروژه جوابگو نیست، بیان داشت: یک ناظر با چند ناظر تفاوتی ندارد.

معاون عمرانی شهرداری اصفهان تأکید کرد: در زمینه این پروژه تأییدیه مراجع مورد وثوق وجود دارد و ناظر میراث پا به پای شهرداری حضور داشته است.

وی همچنین در این زمینه که کشف آثار متعلق به دوران آل بویه در خیابان مجلسی و در ضلع شمالی میدان عتیق، نگرانی هایی را برای مراجعی چون موسسه فرهنگی جهانی ایکوموس به عنوان یکی از بزرگ ترین مراجع و شوراهای بین المللی اماکن و بناها ایجاد کرده بود، اظهار بی اطلاعی کرد و اعلام داشت: به طور کلی از وجود چنین شورایی بی اطلاع است.

قاری قرآن در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: هیچ مسئله تاریخی در خصوص زیرگذر و فاز اول این پروژه وجود نداشته و بنده این موضوع را انکار می کنم.

وی همچنین در این نشست اعلام کرد: اکثر مدیران شهری اصفهان از همین محدوده تاریخی هستند.

در بخش اعظم این جلسه به ارائه گزارش عملکرد معاونت عمران در سال 88 و 89 پرداخته شد در حالی که این نشست، به طور مشخص به بازدید از پروژه عتیق و پاسخگویی به خبرنگاران در این حوزه اختصاص داشت.

فاز اول پروژه احیای میدان عتیق موسوم به میدان امام علی(ع) همزمان با عید سعید فطر به بهره برداری می رسد که نسبت به زمان بندی پروژه، 4 ماه جلوتر است.