همایش ملی برنج در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل علیزاده شایق ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری همایش ملی برنج در استانداری افزود: این همایش نهم و دهم اسفند ماه سال جاری در ساری برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: اساتید دانشگاه و محققین برنج، کشاورزان، صنعتگران و 120 مهمان داخلی و خارجی در این همایش ملی حضور دارند.

دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به اینکه به دنبال مساعدت بخش خصوصی برای برگزاری مطلوب تر این همایش ملی هستیم، تصریح کرد: تاکنون از 10 استان کشور برای شرکت در این رویداد ملی دعوت شده است.

بهمن ناصحی، مدیرکل پنبه و دانه های روغنی و نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر جدیت بیشتر بر نحوه کشت برنج در کشور به عنوان محصول استراتژیک یادآور شد: هم اکنون 82 درصد تولیدات برنج کشور از طریق استان های مازندران و گلستان تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای افزایش راندمان تولید، حفظ اراضی زارعی و جلوگیری از کشت نامرغوب باید صنایع تبدیلی در مازندران رونق گیرد که همایش ملی برنج به دنبال اتخاذ راهکارهایی برای پایین بردن هزینه تمام شده تولید برنج کشاورز از طریق صنایع امروزی است.

مدیرکل پنبه، دانه های روغنی و نباتات وزارت جهاد کشاورزی افزود: هم اکنون محصول استراتژیک برنج در 19 استان کشور کشت می شود.

وی خاطر نشان کرد: باید با برگزاری همایش ملی برنج زمینه فعالیت و حضور بیشتر بخش خصوصی و اشتغالزایی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی فراهم شود.